Moto S30 Pro ufficiale: top di gamma sì, ma “compatto”

L'11 agosto è stata una giornata molto importante per Motorola: oltre ad aver presentato gli attesissimi RAZR 2022 e X30 Pro, l'azienda ha lanciato anche Moto S30 Pro. Anche se i riflettori sono stati tutti per gli altri due modelli, fra pieghevoli e fotocamere da 200 MP, S30 Pro si presenta come un top di gamma che punta alla fascia più economica. Ecco quali sono le sue novità, con scheda tecnica e prezzo di vendita.

Moto S30 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Moto S30 Pro è disponibile in due colorazioni: Moonlight Black e Spring River Blue. Le due varianti si differenziano per i materiali utilizzati, con una scocca in vetro anti-riflesso Gorilla Glass 5 nella tinta nera e in ecopelle ruvida nella tinta blu. Con dimensioni pari a 158,48 x 71,99 x 7,45 mm, porta con sé uno schermo curvo p-OLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5 e supporto HDR10+. Il sensore di sblocco con impronta è sotto al display e ha tecnologica ottica.

Specifiche tecniche

La configurazione hardware di Moto S30 Pro si fonda sullo Snapdragon 888+, SoC a 5 nm Samsung con CPU octa-core Kryo (1 x 3 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), GPU Adreno 660, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile. Dentro alla scocca c'è anche un impianto di raffreddamento a 11 strati con camera di vapore. L'alimentazione è fornita da una batteria da 4.400 mAh dotata di ricarica rapida a 68W (ma niente ricarica wireless). Lato connettività, troviamo modem 5G, Wi-Fi 6E Dual Band, NFC e Wi-Fi a doppia frequenza. Il software si basa su Android 12 e ha come interfaccia proprietari la MyUI 4.0.

Concludiamo con il comparto fotografico, comprensivo di una tripla fotocamera da 50+13+2 MP f/1.8-2.2 con stabilizzazione ottica OIS, grandangolare a 123° che funge anche da macro e sensore per l'acquisizione di profondità. Sul davanti, invece, c'è una selfie camera punch-hole da 32 MP.

Moto S30 Pro – Prezzo e disponiblità

Moto S30 Pro viene lanciato in Cina al prezzo di listino pari a 2.199 yuan (316€) per la 8/128 GB, 2.699 yuan (388€) per la 12/256 GB e infine 2.899 yuan (417€) per la 12/512 GB. Dovrebbe arrivare sul mercato Global come Moto Edge 30 Fusion, ma non sappiamo ancora quando e a che prezzo.

