Xiaomi e Android 12: tutte le custom ROM disponibili | Download

Sappiamo già quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad Android 12, ma all'elenco manca una serie di modelli celebri ma ormai datati. Mi riferisco a modelli stra-venduti come POCO F1, Redmi Note 5 e Redmi S2, ma anche il più recente Redmi Note 8 e 8T. Tutti smartphone usciti fra 2018 e 2019 e quindi fuori dalla cerchia di modelli per i quali il team MIUI continuerà ad aggiornare la versione di Android. Ma come non citare Xiaomi Mi A1, risalente addirittura al 2017 e facente parte dell'ormai abbandonato progetto Android One. Un progetto che puntava a semplificare la vita ad aziende come Xiaomi: smartphone con Android stock da tenere aggiornati più a lungo. Peccato che gli Xiaomi con software Android One abbiano incontrato più problemi di aggiornamento dei modelli con MIUI.

C'è un mio articolo che analizza lo stato del mercato Android, dando una visione più chiara di quale sia il brand Android che tende ad aggiornare Android per più a lungo. Fra le varie aziende, Xiaomi è meritevole ma non la migliore, specialmente quando si parla di smartphone di fascia medio/bassa. Sotto questo profilo, Samsung riesce a fare meglio, ma anche Xiaomi sembra star progressivamente migliorando.

Ultimo aggiornamento: agosto 2022

Android 12 diventa realtà su vecchi modelli Xiaomi grazie al mondo del modding

Resta il fatto che i succitati Xiaomi Mi A1, POCO F1, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 5 e Redmi S2 non si aggiorneranno ad Android 12. O almeno non per vie ufficiali, ma oggi non siamo qua per parlare di queste. Tutt'altro: se questi smartphone possono già aggiornarsi all'ultima versione del robottino verde è merito del mondo del modding. Da quando Google ne ha rilasciato il codice sorgente, Android 12 sta venendo implementato dai vari sviluppatori di terze parti per realizzare custom ROM per numerosi smartphone.

Ad oggi, sono già diversi gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO in grado di aggiornarsi ad Android 12, a patto di scendere a compromessi col modding. Trattandosi di custom ROM, la procedura di aggiornamento non è certamente alla portata di tutti, ma sicuramente i più smanettoni ne saranno ben lieti. Se avete uno degli smartphone in elenco, specialmente quelli per cui non c'è più supporto software e magari fuori garanzia, potete provare voi stessi.

Ricordatevi soltanto che per installarle bisogna che abbiate fatto lo sblocco del bootloader e installato una custom recovery TWRP per flashare la custom ROM. Per ogni smartphone e relativa ROM trovate un thread dedicato, con guida all'installazione, bug, testimonianze e quant'altro.

Modelli Tipo ROM Download Xiaomi Mi 11 Pixel Experience 12.1 Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE PixelOS 12.1 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 4G ArrowOS 12.0 Scarica Xiaomi Mi 10 Paranoid Android Sapphire Scarica Descendant 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Lite 5G Evolution X Scarica Pixel Experience Scarica LineageOS 18.1 Scarica Xiaomi Mi 10T/10T Pro (Redmi K30S) ArrowOS 12.0 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica Descendant 12 Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) Pixel Experience 12 Scarica Xiaomi Mi 9 ArrowOS 12.0 Scarica Descendant 12 Scarica Xiaomi Mi 9 SE Xtended XS Scarica Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) Evolution X Scarica Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) AOSP 12.0 Scarica Xiaomi Mi 8 Paranoid Android Sapphire Scarica LineageOS 19.1 Scarica Xiaomi Mi 8 Pro/Explorer Edition Paranoid Android Sapphire Scarica LineageOS 19.1 Scarica Xiaomi Mi 8 SE Pixel Experience 12 Scarica Descendant 12 Scarica Xiaomi Mi 6 LineageOS 19 Scarica Xiaomi Mi 5 AospExtended 9.0 Scarica Xiaomi Mi Note 10/10 Pro ArrowOS 12.0 Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite Kang OS 3.0 Scarica Xiaomi MIX 4 Paranoid Android Sapphire Scarica Xiaomi Mi MIX 3 xdroidsp 2.0 Scarica Xiaomi Mi MIX 3 5G Pixel Experience 12 Scarica Xiaomi Mi MIX 2 Evolution X Scarica Xiaomi Mi MIX 2S Paranoid Android Sapphire Scarica Pixel Experience 12 Scarica Xiaomi Mi A2 Pixel Experience 12 Scarica Xiaomi Mi A2 Lite ArrowOS 12.0 Scarica Xiaomi Mi A1 AOSP 12.0 Scarica LineageOS 18.1 Scarica Xiaomi Mi Max LineageOS 19.0 Scarica Xiaomi Mi Pad 4/4 Plus LineageOS 19.0 Scarica Redmi K30 (POCO X2) POSP 5.0 Scarica Redmi K30 5G ArrowOS 12.0 Scarica Redmi Note 10 Fluid 2.0 Scarica Redmi Note 10 Pro/Pro Max AOSP 12.0 Scarica Redmi Note 9S Project Elixir 1.0 Scarica Descendant 12 Scarica Redmi Note 9T StatiXOS 5.0 Scarica Redmi Note 9 Pro Descendant 12 Scarica Project Elixir 1.0 Scarica Redmi Note 9 Pro Max Descendant 12 Scarica Project Elixir 1.0 Scarica Redmi Note 8/8T AOSP 12.0 Scarica Redmi Note 8 Pro LineageOS 19.0 Scarica Redmi Note 7/7S Weeb Project Scarica Redmi Note 7 Pro Project Elixir 1.0 Scarica Descendant 12 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica Redmi Note 6 Pro Project Elixir 1.0 Scarica Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) ArrowOS 12.0 Scarica Redmi Note 5 Pro LineageOS 19.0 Scarica Redmi Note 4 LineageOS 19.1 Scarica Redmi 9 LineageOS 19.0 Scarica Redmi 9T Pixel Extended 12 Scarica Redmi 9A/9C Project Arcana Scarica Redmi 7 VoltageOS 1.1 Scarica Redmi 8/8A/8A Dual/Pro Project Arcana Scarica Redmi 7A Project Arcana Scarica Redmi 6/6A CipherOS 2.5 Scarica Redmi 6 Pro Pixel Experience 12 Scarica Redmi 5 LineageOS 19.0 Scarica Redmi 2 LineageOS 19.1 Scarica Redmi 1S LineageOS 19.0 Scarica Redmi S2/Y2 AOSP 12.0 Scarica POCO F3 (Redmi K40) Arrow OS 12.0 Scarica Descendant 12 Scarica POCO F3 GT (Redmi K40 Gaming) AospExtended 9.0 Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) Pixel Experience 12 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica Descendant 12 Scarica POCO F1 AospExtended 9.0 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica POCO X3/X3 NFC AOSP 12.0 Scarica Descendant 12 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica POCO X3 Pro ArrowOS 12.0 Scarica Descendant 12 Scarica Paranoid Android Sapphire Scarica POCO X2 (Redmi K30) POSP 5.0 Scarica POCO M3 Pixel Extended 12 Scarica POCO M2 LineageOS 19.0 Scarica POCO M2 Pro Descendant 12 Scarica Project Elixir 1.0 Scarica POCO C3 Project Arcana Scarica

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il