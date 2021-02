Come installare la custom recovery TWRP su Xiaomi

Se volete moddare il vostro smartphone Xiaomi grazie all'installazione della custom recovery TWRP, allora siete nel posto giusto. Sono ormai incalcolabili le volte in cui vi abbiamo parlato di modding sui dispositivi della compagnia di Lei Jun (e non solo). All'interno della community del modding, Xiaomi è uno dei brand più apprezzati e per i quali è presente un altissimo numero di modifiche e personalizzazioni di stampo sia estetico che funzionale. Avendo in catalogo tantissimi modelli low-cost ma con prestazioni più che discrete, sono tantissime le persone che si cimentano in questo tipo di operazioni. Ma data la delicatezza dell'argomento, ho deciso di stilare questa guida per aiutarvi passo passo nella procedura.

Ecco come installare la custom recovery TWRP sugli smartphone Xiaomi

Cos'è una recovery?

Per darvi un'infarinatura dell'argomento, partiamo dalle basi. Di base, ogni smartphone Android ha una recovery stock, quindi anche quelli Xiaomi. Ma che cos'è di preciso? Pensatela come una modalità provvisoria, infatti solitamente viene utilizzata da sviluppatori e dall'assistenza per aggiornare, installare altre ROM e/o riparare possibili problemi software.

Perché installare una custom recovery?

Ma quando si parla di modding, è necessario sostituirla con una custom recovery. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una recovery personalizzata, sviluppata da terze parti con l'obiettivo di bypassare determinati paletti. Questo perché la recovery pre-installata non prevede diverse procedure, come l'installazione di files non autorizzati. Avere una custom recovery sul proprio smartphone, che sia Xiaomi o meno, significa aprire l'accesso al mondo del modding. In primis per l'ottenimento dei permessi di root, ma anche per l'installazione di custom ROM, ovvero di ROM alternative, come ad esempio LineageOS, Pixel Experience e così via).

Cos'è la TWRP?

Di custom recovery non ce n'è una sola, ma la più diffusa ed utilizzata da pressoché chiunque è la TWRP. L'acronimo sta per Team Win Recovery Project ed è un software open-source con cui sostituire la recovery standard di Android (e in questo caso di Xiaomi). I vantaggi sono molteplici, a partire dal fatto che si può muovere nell'interfaccia con il touch screen anziché dover usare i tasti laterali come sulla recovery canonica. Ma i veri vantaggi stanno nel consentire l'installazione di software di terze parti, oltre che di poter effettuare un backup completo dell'intera memoria del dispositivo (sistema operativo compreso). Insomma, è un componente fondamentale per eseguire le succitate operazioni di modding.

Cosa rischio?

Come tutte le operazioni di modding, anche installare una custom recovery è consigliato soltanto a chi si senta in grado di “smanettare” con il proprio smartphone. La regola generale è sempre quella di farlo se si è consapevoli dei rischi, possibilmente avendo da parte uno smartphone di riserva, nel caso in cui qualcosa non vada come sperato. Ricordatevi che state modificando il normale stato per cui è stato progettato lo smartphone, perciò agite a vostro rischio e pericolo. Inoltre, il consiglio è quello di eseguire un backup per conservare i dati che non si vuole che vadano persi. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo.

Perdo la garanzia?

A differenza dello sblocco del bootloader, permesso da Xiaomi Italia, l'installazione di una custom recovery significa sostituire parti del sistema originario. Ciò significa che mandare uno smartphone guasto in assistenza con una recovery modificata significa molto spesso vedersi negata la garanzia. Tuttavia, è un argomento controverso, dato che tecnicamente il modding invaliderebbe la garanzia solamente quando è dimostrabile che abbia comportato il danno in questione. Se per esempio avete uno smartphone con pixel danneggiati e lo mandate in garanzia, potrebbero negarvela ma magari insistendo potreste riuscire comunque a farla approvare.

Come installare la TWRP su Xiaomi

1) Sblocco del bootloader Xiaomi

Come per tutte le operazioni di modding, prima di installare la TWRP su Xiaomi bisogna eseguire lo sblocco del bootloader. Rispetto che su altri produttori, con gli smartphone Xiaomi è una procedura più noiosa, dato che l'azienda ha inserito un blocco temporale. Questa tutela è stata inserita per bloccare il fenomeno, diffuso in passato e pressoché scomparso, della vendita di smartphone con ROM farlocche. D'altro canto, sbloccare il bootloader con Xiaomi significa dover aspettare svariati giorni prima che arrivi la conferma.

Guida allo sblocco del bootloader Xiaomi

2) Scaricare la TWRP

Un passaggio cruciale per installare la TWRP su Xiaomi è scegliere la custom recovery giusta. Sì, perché non ne esiste una sola versione, bensì ce n'è una specifica per ogni modello di smartphone. Forse vi sarete accorti che tutti i modelli hanno uno specifico nome in codice: per esempio, Xiaomi Mi 10 è “umi”, mentre Mi 10 Pro è “cmi”, ma anche POCO F1 “beryllium”, Mi 10T “apollo”, Redmi Note 9 “merlin” e così via. Se voleste scoprire qual è quello del vostro smartphone, potete trovarlo in questa pagina dedicata.

Detto questo, dovete procurarvi la custom recovery TWRP per il vostro esatto modello di Xiaomi. La prima fonte da controllare è il sito ufficiale TWRP. Specialmente se il vostro modello è da poco stato commercializzato, però, può capitare che non sia presente. In tal caso, dovrete fare affidamento alle TWRP non ufficiali che alcuni utenti sviluppano dopo il suo lancio sul mercato. Fate una ricerca su Google digitando “nome modello twrp xda” e fate riferimento alle pagine dedicate del forum XDA. Qua di seguito trovate tutti i link di riferimento per i modelli attualmente in circolazione, cercheremo di aggiungere quelli nuovi mano a mano che escono le relative TWRP.

Modello Sigla TWRP XIAOMI Xiaomi Mi 11 venus Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro apollo Scarica Xiaomi Mi 10T Lite gaugain Scarica Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro umi/cmi Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra cas Scarica Xiaomi Mi 10 Lite monet Scarica Xiaomi Mi 9T davinci Scarica Xiaomi Mi 9T Pro raphael Scarica Xiaomi Mi 9 cepheus Scarica Xiaomi Mi 9 Pro crux Scarica Xiaomi Mi 9 SE grus Scarica Xiaomi Mi 9 Lite pyxis Scarica Xiaomi Mi 8 dipper Scarica Xiaomi Mi 8 Pro equuleus Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer ursa Scarica Xiaomi Mi 8 SE xmsirius Scarica Xiaomi Mi 8 Lite platina Scarica Xiaomi Mi 6 sagit Scarica Xiaomi Mi 6X wayne Scarica Xiaomi Mi 5S capricorn Scarica Xiaomi Mi 5S Plus natrium Scarica Xiaomi Mi 5 gemini Scarica Xiaomi Mi 5X tiffany Scarica Xiaomi Mi 5C meri Scarica Xiaomi Mi 3/4 cancro Scarica Xiaomi Mi 4i ferrari Scarica Xiaomi Mi 4C libra Scarica Xiaomi Mi 3 TD pisces Scarica Xiaomi Mi 2/2S aries Scarica Xiaomi Mi A3 laurel Scarica Xiaomi Mi A2 jasmine Scarica Xiaomi Mi A2 Lite daisy Scarica Xiaomi Mi A1 tissot Scarica Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro tucana Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite toco Scarica Xiaomi Mi Note 3 jason Scarica Xiaomi Mi Note 2 scorpio Scarica Xiaomi Mi Note/Mi Note Pro virgo/leo Scarica Xiaomi Mi MIX 3 perseus Scarica Xiaomi Mi MIX 3 5G andromeda Scarica Xiaomi Mi MIX 2S polaris Scarica Xiaomi Mi MIX 2 chiron Scarica Xiaomi Mi MIX lithium Scarica Xiaomi Mi Max 3 nitrogen Scarica Xiaomi Mi Max 2 oxygen Scarica Xiaomi Mi Max hydrogen Scarica Xiaomi Mi Max Pro helium Scarica Xiaomi Mi Play lotus Scarica Xiaomi Mi CC9e laurus Scarica Xiaomi Mi CC9 Meitu vela Scarica Xiaomi Mi Pad 4/Mi Pad 4 Plus clover Scarica Xiaomi Mi Pad 3 cappu Scarica Xiaomi Mi Pad 2 latte Scarica Xiaomi Mi Pad mocha Scarica REDMI Redmi K30 5G picasso Scarica Redmi K30i 5G picasso48m Scarica Redmi K30 Ultra cezanne Scarica Redmi Note 9 merlin Scarica Redmi Note 9S curtana Scarica Redmi Note 9T cannon Scarica Redmi Note 9 Pro joyeuse Scarica Redmi Note 9 Pro Max excalibur Scarica Redmi Note 8/8T ginkgo/willow Scarica Redmi Note 8 Pro begonia Scarica Redmi Note 7/Note 7S lavender Scarica Redmi Note 7 Pro violet Scarica Redmi Note 6 Pro tulip Scarica Redmi Note 5/Redmi 5 Plus vince Scarica Redmi Note 5 Pro whyred Scarica Redmi Note 5A ugglite Scarica Redmi Note 5A Prime ugg Scarica Redmi Note 4/Note 4X MediaTek nikel Scarica Redmi Note 4/Note 4X Qualcomm mido Scarica Redmi Note 3 MediaTek hennessy Scarica Redmi Note 3/Note 3 Pro Qualcomm kenzo Scarica Redmi Note 2 hermes Scarica Redmi Note 1 dior Scarica Redmi 10X Pro bomb Scarica Redmi 9 lancelot Scarica Redmi 9T lime Scarica Redmi 9C angelica Scarica Redmi 9A/9AT dandelion Scarica Redmi 8 olive Scarica Redmi 8A olivelite Scarica Redmi 8A Pro/8A Pro Dual olivewood Scarica Redmi 7 onclite Scarica Redmi 7A pine Scarica Redmi 6 cereus Scarica Redmi 6 Pro sakura Scarica Redmi 6A cactus Scarica Redmi 5 rosy Scarica Redmi 5A riva Scarica Redmi 4 prada Scarica Redmi 4 Pro markw Scarica Redmi 4X santoni Scarica Redmi 4A rolex Scarica Redmi 3/3 Pro/3 Prime ido Scarica Redmi 3S/3X land Scarica Redmi 2 wt88047 Scarica Redmi 2A wt86047 Scarica Redmi 1 hm2013023 Scarica Redmi 1S armani Scarica Redmi Y3 onc Scarica Redmi S2 ysl Scarica Redmi Pro omega Scarica Redmi Go tiare Scarica POCO POCO F2 Pro lmi Scarica POCO F1 beryllium Scarica POCO X3 surya Scarica POCO X2 phoenix Scarica POCO M3 citrus Scarica

3) Installazione della TWRP su Xiaomi

Dopo aver scaricato la TWRP per il vostro Xiaomi, ecco come proseguire.

Scarica ADB (Android Debug Bridge) dal sito ufficiale Scompatta il file ZIP in una cartella a tuo piacimento Rinomina il file IMG della TWRP che hai scaricato in “twrp” e spostalo nella cartella ADB (chiamata “platform-tools“) Spegni lo smartphone ed avvialo in modalità Fastboot tenendo premuti assieme Tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Nella cartella “adb” tieni premuto il tasto Shift della tastiera, clicca col tasto destro del mouse in un punto vuoto e seleziona dalla finestra a comparsa “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda della versione di Windows) Nella finestra PowerShell inserisci il comando “fastboot devices” per verificare che lo smartphone sia correttamente rivelato, dovrebbe comparire una stringa alfanumerica come questa:

Inserisci il comando “fastboot flash recovery twrp-.img” per avviare l'installazione della custom recovery TWRP Ad installazione conclusa, avvia lo smartphone in modalità TWRP inserendo il comando “fastboot reboot” e contemporaneamente tenendo premuto il tasto Volume Su (lasciate il pulsante quando compare la schermata TWRP)



A questo punto, siete nella modalità TWRP. In caso si abbia a che fare con uno smartphone Xiaomi da poco uscito sul mercato, specialmente se è una variante per il mercato cinese, può capitare che la TWRP sia inizialmente in cinese. Se così fosse, cliccate sul riquadro che vedete nello screenshot qua sotto, poi sull'icona del mondo in alto a destra e scegliete la lingua che preferite.

Se avete fatto tutto correttamente, avete finalmente installato la custom recovery TWRP sul vostro smartphone Xiaomi!

