Il piccolo di casa OnePlus, il modello Nord N100, riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.7 in Europa, con varie novità: andiamo a scoprire tutte le migliorie introdotte dal team di sviluppo, insieme ai dettagli per il download dell'update.

OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 10.5.7: tutte le novità | Download

La versione della OxygenOS 10.5.7 (10.5.5 in NA) porta con sé alcune migliorie oltre alle patch di sicurezza di gennaio 2021. Come si legge nel changelog in basso viene migliorato in consumo di energia, dettaglio che associato alle ottimizzazioni nella stabilità del sistema e ai vai bug fix dovrebbe portare buone nuove lato autonomia.

Sistema Migliorato il consumo di energia Patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2021 Migliorata la stabilità del sistema e risolti alcuni bug



Rete Stabilità della rete ulteriormente migliorata Ottimizzata la stabilità della connessione VoWiFi



Come di consueto, il nuovo aggiornamento per OnePlus Nord N100 è disponibile tramite OTA incrementale. Nel caso in cui non vogliate attendere che l'update faccia capolino a bordo del vostro smartphone, qui trovate la pagina per il download: non appena disponibile, pubblicheremo la nuova OxygenOS 10.5.7 da scaricare ed installare.

