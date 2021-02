Siete in cerca di un nuovo indossabile ma puntate al risparmio? Allora non perdere quest'offerta dedicata ad Amazfit Verge Lite, lo smartwatch economico intramontabile, disponibile ad un prezzo super grazie a questo codice sconto (e c'è anche la spedizione dall'Europa).

Codice sconto Amazfit Verge Lite: lo smartwatch low budget diventa ancora più economico!

Il fratello minore del Verge arriva con a bordo un pannello AMOLED da 1.30″, con tanto di protezione Gorilla Glass 3. Amazfit Verge Lite non si fa mancare quasi niente: si tratta infatti di un dispositivo di tutto rispetto, con tanto di GPS+Glonass ed un'autonomia fino a 20 giorni (con un utilizzo standard). Volete sapere di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione completa dell'indossabile di Huami.

Lo smartwatch economico Amazfit Verge Lite diventa ancora più appetibile grazie al codice sconto di AliExpress, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei (selezionate Spagna); inoltre dovrete applicare anche il Coupon Venditore, cliccando l'apposito tasto presente sotto il prezzo di vendita (nella pagina prodotto di Ali). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

