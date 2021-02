Dopo la breve panoramica dedicata alla piattaforma di crowdfunding di Amazon torniamo su binari conosciuti con l'ennesima novità economica da Xiaomi YouPin: questa volta tocca ai tappi antirumore per le orecchie Jordan & Judy, una soluzione adatta a tutti e soprattutto adatta alle varie esigenze di ognuno.

I tappi antirumore per le orecchie Jorday & Judy arrivano da Xiaomi YouPin e costano poco

Jordan & Judy è uno dei brand partner della casa cinese attivo su YouPin: si tratta di un marchio che abbiamo imparato a conoscere e che si è distinto proprio per la sua affidabilità. I nuovi tappi antirumore per le orecchie sono stati lanciati tramite Xiaomi YouPin e si presentano in tre versioni differenti, in base alle esigenze (come segnalato anche in apertura). Quella che vedete in alto è la versione dedicata agli ambienti molto rumorosi, ossia aerei e treni; nel caso di viaggi o spostamenti è possibile ridurre il rumore grazie ai tappi Jordan & Judy, realizzati in silicone e ABS con un design adatto proprio ai rumori di questo tipo.

Il secondo tipo – quello qui sopra – è dedicato agli ambienti rumorosi ad alta intensità, precisamente nel caso di lavori che utilizzano trapani o altri strumenti di questo tipo. Infine abbiamo poi i classici tappi relax, adatti per dormire o per isolarsi dall'ambiente circostante e realizzati in schiuma di poliuretano. Insomma, una soluzione che si adatta alla struttura dell'orecchio una volta modellati.

I tappi antirumore per le orecchie di Jordan & Judy, lanciati su Xiaomi YouPin, sono disponibili anche per noi grazie ad AliExpress, ad un prezzo accessibile. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, dove sono presenti tutte e tre le versioni dei tappi. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

