Xiaomi: app Temi bannata dal Play Store, come risolvere

Come un fulmine a ciel sereno, gli utenti Xiaomi stanno segnalando un grosso problema per l'app Temi, da qualche ora bannata dal Play Store. Come ben saprete, la MIUI è ricca di app proprietarie pensate per espandere l'esperienza quotidiana degli smartphone: una di queste è quella dei Temi, utile per personalizzare graficamente l'interfaccia. Uno dei vantaggi principali della MIUI è proprio il vastissimo database di Temi che gli utenti possono utilizzare, senza contare la possibilità di installare temi di terze parti.

Play Store banna l'app Temi della MIUI di Xiaomi per problemi di sicurezza

Non è la prima volta per Xiaomi che l'app Temi viene bloccata: forse alcuni ricorderanno che l'app venne bannata nel 2018 e bisognò attendere il 2020 per il suo ripristino. Questa volta il ban arriva direttamente dal Play Store di Google: da qualche ora, alcuni utenti stanno segnalando che la scansione di sicurezza del Play Protect restituisce il messaggio “Il tuo dispositivo è a rischio“. Secondo la piattaforma di salvaguardia di Google, l'app Temi di Xiaomi proverebbe a bypassare le protezione di sicurezza di Android.

Allo stesso tempo, per alcuni utenti (compreso il sottoscritto) il problema non si pone: anche effettuando una scansione manuale tramite Play Protect, l'app Temi pre-installata nella MIUI non viene rivelata come pericolosa. Può darsi che si tratti solamente di un falso positivo e che l'app di Xiaomi venga rilevata nociva in maniera anomala, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

Come fixare il ban dell'app Temi di Xiaomi

È possibile che Xiaomi stia già lavorando a un aggiornamento correttivo; nel frattempo, potete ovviare al blocco con il seguente fix temporaneo: andate in “Impostazioni/App/Gestione app“, clicca sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Ripristina le preferenze delle app“; dopodiché tenete premuto sull'icona del Google Play Store, cliccate su “Informazioni app” e selezionate “Elimina dati“. Qualora ciò non funzionasse, sarà necessario attendere che Xiaomi risolva la situazione.

