Non solo i produttori consumer si stanno sfregando le mani per il nuovo chipset Qualcomm, ma anche quelli che guardano al gioco mobile. Infatti, seppure sono stati altri i brand a presentare per primi smartphone con Snapdragon 888, Lenovo non è da meno e sgancia la sua bomba della prima metà del 2021. Andiamo a scoprire tutte le novità del gaming phone Lenovo Legion Phone Duel 2, che si preannuncia un degno successore per l'attuale modello.

Lenovo Legion Phone Duel 2 ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Parlare del design del prossimo Lenovo Legion Phone Duel 2 è cosa ardua. Il primo capitolo della gamma (qui trovate la nostra recensione) ha debuttato con un design unico ed atipico, con una pop-up camera lungo il bordo ed una dual camera principale localizzata al centro della scocca. Insomma, per qualcuno il demonio mentre per altri un look super aggressivo e mai visto prima. Il suo successore riprende questo stile ma aggiunge alcuni dettagli in più ed uno stile a suo modo “unico”.

Parlando di display, il nuovo gaming phone è dotato di un pannello da 6,92″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) in 20.5:9, uno schermo AMOLED E4, quindi con una qualità visiva di alto profilo, come visto anche con Xiaomi Mi 11. Ma soprattutto una soluzione senza notch, che porta avanti la selfie camera pop-up del primo modello. Con un occhio al gaming, ci troviamo alle prese con uno schermo con refresh rate elevato a 144 Hz, nonché con campionamento del tocco a ben 720 Hz.











Tornando sul design, Lenovo Legion Phone Duel 2 è stato protagonista di leak, indiscrezioni e scatti rubati, che ci hanno ben preparato al suo particolare stile. Il dispositivo presenta un look accattivante ed in parte inedito, con due aree “vuote” ed tutto il comparto concentrato al centro della scocca. Il modulo centrale, rialzato rispetto al resto del corpo, ospita una ventola, la fotocamera principale e il logo Legion RGB. Non mancano poi 4 pulsanti ad ultrasuoni posizionati lungo il dorsi, fondamentali per un'esperienza di gioco ai massimi livelli.

Hardware e benchmark

Prevedibilmente, il nuovo Lenovo Legion Phone Duel 2 è mosso dallo Snapdragon 888, con memorie fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Secondo quanto afferma il direttore generale Chen Jin, sarà il gaming phone più potente mai visto sul mercato: il dispositivo è stato definito come il più innovativo ed il migliore nei consumi grazie al cosiddetto “dual turbofan super liquid cooling technology“. Una sequela di parole che sta ad indicare un impianto di raffreddamento avanzato con tanto di doppia ventolina, per la prima volta in un telefono. Il tutto accompagnato anche da metodi più classici, come un sistema al liquido con camera di vapore.

In termini di batteria, abbiamo un'unità a doppia cella da 2.750 mAh, quindi da 5.500 mAh e dotata di una ricarica estremamente rapida. Forte di una doppia porta USB Type-C, come il primo Legion potrà caricarsi a 90W con un caricatore ed un doppio cavo collegato in soli 30 minuti. Non solo: Lenovo ha affermato che anche dopo 1.200 cicli di ricarica, Legion Phone Duel 2 sarà in grado di mantenere l'85% della sua longevità.

Lenovo Legion Phone Duel 2 – Scheda tecnica

dimensioni di 176 x 78.5 x 9.9 mm per un peso di 259 grammi;

display AMOLED da 6.92″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con rapporto in 20.5:9, refresh rate a 144 Hz e Gorilla Glass 5;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 fino a 2.84 GHz;

GPU Adreno 660;

12/16 GB di RAM LPDDR5;

256/512 GB di storage UFS 3.1;

lettore d'impronte digitali nel display;

batteria da 5.500 mAh con ricarica Turbo da 65/90W (utilizzando entrambe le porte Type-C in contemporanea);

Dual Camera da 64 + 16 MP con apertura f/1.9-2.2, grandangolo da 123°, Digital Zoom fino a 10X e flash LED;

selfie camera pop-up laterale da 44 MP GH1+ (f/2.0);

supporto 5G Dual Mode; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, 2 porte Type-C 3.1, speaker stereo, Quad Ultrasonic Shoulder Keys, LED posteriore RGB, Dual HaptiX;

sistema operativo Android 11 sotto forma di interfaccia proprietaria ZUI 12.5

Fotocamera

Come tutti i gaming phone, anche Lenovo Legion Phone Duel 2 non è uno smartphone che punta sulla qualità fotografica. Comunque il flagship si difende bene, con un sensore principale da 64 MP OV64A ed un obiettivo grandangolare da 16 MP con angolo di visuale di 123°.

Come per il primo capitolo, la sua peculiarità è la pop-up selfie camera, nuovamente implementata nel frame laterale per i gamer che vogliono filmarsi durante le sessioni di gioco. Rispetto al modello precedente, troviamo un sensore più avanzato da 44 MP, un Samsung GH1+.

Lenovo Legion Phone Duel 2 ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo Legion Phone Duel 2 è stato lanciato in Italia e sarà disponibile all'acquisto entro la fine del mese di aprile al prezzo di 799€ e 999€, rispettivamente per il modello da 12/256 GB e da 16/512 GB (con Charging Dock inclusa). Dal 12 aprile partiranno i preordini della versione maggiorata, con uno sconto di 100€. Comunque, per maggiori dettagli date un'occhiata allo store ufficiale di Lenovo (lo trovate qui).

