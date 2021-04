Dopo aver visto il pratico tapis roulant per cani è tempo di pensare anche ai mici, ovviamente con Xiaomi e la sua piattaforma di crowdfunding. Lo zaino trasportino per gatti di PETKIT arriva da Xiaomi YouPin ed è un concentrato di comodità per il vostro fidato compagno, ora disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Lo zaino trasportino per gatti Xiaomi PETKIT scende di prezzo con codice sconto

Realizzato in ABS, PC e tessuto, il trasportino a zaino di Xiaomi PETKIT è una soluzione perfetta e “intelligente” per portare in giro il proprio micio. Il dispositivo offre un'ampia “finestra” trasparente che permette al vostro compagno di godersi il viaggio (mentre voi sgobbate), ma i comfort non finiscono qui. Il sistema di ventilazione permette un ricambio d'aria senza precedenti: è presente infatti anche una vera e propria mini ventola per la circolazione dell'aria, incorporata direttamente all'interno del trasportino (in sicurezza, tranquilli). Non manca poi una luce LED incorporata, utile per evitare spaventi (per il micio) viaggiando di notte.





Lo zaino trasportino per gatti di Xiaomi PETKIT è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

