Huawei ha lanciato un robot dotato di AI con cui poter interagire

Nelle ultime ore si è tenuto un evento in Cina in cui il colosso cinese ha presentato alcuni prodotti in patria. Tra questi la tanto attesa Huawei Band 6 (già avvistata in Europa) ed un simpatico robot educativo dotato di AI e tantissime funzioni interessanti, tra cui la possibilità di interagire con i più piccoli in modi inaspettati.

Huawei Xiaoyi Wizard è il primo robot educativo con AI del brand

Il robottino, lanciato con il nome di Huawei Xiaoyi Wizard, è realizzato interamente sul concetto di AI e sull'apprendimento dei bambini tramite la tecnologia, per portare una ventata di freschezza e di divertimento per i più piccoli. Il design è accattivante e simpatico; stando a quanto riportato dall'azienda, è in grado di restituire più di 2000 tipi di espressioni del “viso”, grazie alla presenza di tre display OLED posizionati a fungere da volto.

A muovere il primo robot educativo di Huawei troviamo una CPU Kirin ed una soluzione Ascent dedicata all'AI, con una potenza di calcolo fino a 17 TFLOPS. La testa ospita una dual camera con un sensore principale da 16 MP, utile per identificare fino a 10 volti, movimenti, emozioni e perfino il labiale dei bambini. A completare il quadro sono presenti 5 microfoni: anche il questo caso il dispositivo è in grado di identificare i vari membri della famiglia, semplicemente riconoscendo le voci.

Ovviamente non mancano giochi e funzioni educative, né la possibilità di collegare il robottino ad uno smartphone. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità mancano ancora dettagli. Che ve ne pare del robot educativo di Huawei? Un mini concentrato di simpatia… oppure una creatura un po' inquietante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

