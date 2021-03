Nel mentre scopriamo ufficialmente la nuova Xiaomi Mi Band 6, inizia la fase di presentazione della diretta rivale Huawei Band 6. La smartband sta venendo presentata in giro per il mondo, anche se manca ancora un comunicato ufficiale per l'Italia. Ma vista la difficile situazione post-ban, la cosa non ci stupisce. È molto probabile che il suo lancio fosse previsto con la serie Huawei P50, ma si vocifera che i nuovi flagship saranno rimandati di qualche mese. Ma nel frattempo possiamo scoprire definitivamente com'è fatta la nuova smartband Huawei e quali nuove funzioni offre sul piatto.

Huawei Band 6 presentata ufficialmente: tutte le novità

Design e caratteristiche

Nonostante le due aziende non siano più direttamente collegate, è palese che il design della Huawei Band 6 sia il medesimo della Honor Band 6. Il ché è un bene, dato che si presenta con un ampio schermo full screen AMOLED da 1,47″ con vetro 2.5D e tasto fisico laterale. Il pannello prende l'intero spazio frontale del braccialetto smart, con una risoluzione di 368 x 194 pixel con una densità pari a 282 PPI. E come tutte le ultime smartband di fascia alta, anche il nuovo wearable Huawei può contare sulla certificazione 5 ATM per scendere in profondità subacquea fino a 50 metri.

D'altronde la nuova Huawei Band 6 è un prodotto pensato con gli sportivi in mente. Il software proprietario comprende un totale di 96 attività sportive, con l'auto-rilevamento per 6 di queste: camminata e corsa (al chiuso e all'aperto), vogatore ed ellittica. Ciò è reso possibile dalla presenza di un comparto di sensoristica che comprende non soltanto un cardiofrequenzimetro, ma anche un sensore SpO2, entrambi 24/7. In questo modo, la smartband è in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, oltre a parametri quali qualità del sonno, stress, respirazione e ciclo mestruale. Tutti questi parametri sono consultabili tramite l'app dedicata Huawei Health.









In merito all'autonomia, l'azienda attesta fino a due settimane di utilizzo, inclusi nove giorni di utilizzo intensivo (ovvero col sensore cardiaco sempre attivo). Una volta ultimata la batteria, basta un'ora di ricarica per avere un giorno di autonomia e due ore per una ricarica completa.

Prezzo e disponibilità

La nuova Huawei Band 6 sarà disponibile ufficialmente a partire dal prossimo 27 aprile. Il prezzo di listino europeo ammonterà a 59€ e sarà disponibile nelle colorazioni Nero, Verde, Rosa e Arancione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu