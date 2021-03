I primi mesi del 2021 saranno segnati dal lancio anticipato della nuova serie flagship comprensiva di Huawei P50 e P50 Pro. In questi mesi abbiamo visto diverse indiscrezioni sul loro arrivo, specialmente nel contesto attuale afflitto dal ban USA. In vista della loro presentazione ufficiale, abbiamo deciso di raccogliere tutti i rumors ed i leak che usciranno da qui in avanti.

Aggiornamento 04/03: tanta carne al fuoco in merito alla serie Huawei P50 negli ultimi leak, dall'hardware alla produzione fino alla distribuzione in Europa. Trovate tutti i dettagli in “Hardware e software” e “Prezzo e data d'uscita”.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi conquista l’Europa, scalza Huawei e compare anche OPPO

Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+ in arrivo: tutto quello che sappiamo.

Design e display

Per il momento non sono state pubblicate in rete immagini attendibili che ci svelino la componente estetica di Huawei P50 e P50 Pro. Possiamo soltanto affidarci a speculazioni come questa, anche se non ci aspettiamo stravolgimenti rispetto all'attuale serie P40, almeno sul davanti. Quasi sicuramente verrà mantenuto il display forato, così come avvenuto con la famiglia Mate 40. Le indiscrezioni confermerebbero la fornitura di OLED da parte di Samsung Display ed LG Display, segno dell'apertura post-ban.

Mentre Huawei P50 manterrà lo schermo piatto presente su P40, con P50 Pro ci sarà un passo in avanti in termini di curvatura. Il leaker Teme fa presente che ci sarà una differenza rispetto ai flagship precedenti. Non sarà un pannello di tipo Waterfall o Quad-Curved come Mate 40 o P40 Pro, perciò non ci resta che attendere per scoprirne di più.

Mate 40 RS: waterfall display

Nova 8 Pro: super curved display

Mate 40: curved display

P40 Pro: quad curved

P50 Pro: ….. display — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 23, 2020

Continuano le indiscrezioni in merito al display del Huawei P50 Pro, che stavolta si mostra in un render postato sulla piattaforma di leak Voice, tramite un post del leaker Steve McFly (OnLeaks per intenderci), restituendoci un design abbastanza “standard” rispetto a come ci ha abituato il brand.

Infatti, la curvatura è molto simile a quella di molti altri curvi di altri brand cinesi, con l'abbandono della doppia soluzione punch-hole per una singola al centro e soprattutto l'altoparlante che diventa più standard, rispetto a quello magnetico dei precedenti. Questo cosa vuol dire, che sarà un flagship al ribasso? Non è affatto detto, ma se questo può portare ad un P50 Pro meno costoso ma più performante, ben venga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guiding Droid (@guidingdroid)

A seguito del primo render portato avanti dal leaker OnLeaks, nuovi dettagli arrivano in merito al display della prossima gamma flagship del colosso cinese. Infatti, secondo i render di Guidingdroid, il display dei prossimi Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+ (anche se quest'ultimo rimane da confermare) sarebbero tutti delle soluzioni curve, sebbene il P50 standard potrebbe anche essere liscio, con una soluzione Waterfall per il Pro ed una Quad Curved per il Pro+.

Se guardiamo a quanto raccolto dagli ultimi due leak, c'è una piccola dissonanza per quanto riguarda la versione P50 Pro, perché se il primo lasciava presagire un display curvo non declinato a come ci aveva abituato la stessa Huawei, in questi nuovi render si torna a parlare di Waterfall. Il punch-hole centrale rimane però confermato ancora una volta. Non ci resta che attendere novità più precise e magari più “ufficiali”.

Hardware e software

Sull'impianto tecnico di Huawei P50 e P50 Pro aleggiano dubbi in merito alla penuria di componentistica interna derivante dai blocchi statunitensi. Sappiamo bene come l'impossibilità di commerciare con TSMC abbia messo in ginocchio HiSilicon, costringendo Huawei a ripiegare verso soluzioni Qualcomm ma soprattutto MediaTek. Non a caso in precedenza si è vociferato come la serie P50 potrebbe basarsi sul futuro SoC high-end MediaTek che dovrebbe essere il Dimensity 2000.

Secondo rumors più recenti, invece, a muovere i prossimi top di gamma sarebbe lo stesso Kirin 9000 che alimenta Mate 40. Realizzato con processo produttivo a 5 nm e forte dei suoi 15,3 miliardi di transistor, è uno dei chipset più potenti in circolazione quando si parla di smartphone. Lo dimostrano anche i primi benchmark eseguiti, grazie ad una CPU octa-core (1 x 3,13 GHz + 4 x 2,54 GHz + 4 x 2,04 GHz), una GPU Mali-G78 a 24 core ed una NPU dual-core. Dai tagli di memoria ci aspettiamo un minimo di 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 3.1 espandibile via NanoSD.

And if anyone still wonders about those models.



Standard – new Lite

Pro – new standard

Pro+ – new Pro



P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021

Confermato il Kirin 9000 ma solo per le versioni P50 Pro e P50 Pro+, Huawei ha in serbo per il modello “standard” il chipset 9000E, quindi versione riveduta verso il basso (relativamente) dell'ultimo SoC del brand, dato che la destinazione di questo modello sarebbe quella che di solito spettava al modello Lite, che non dovrebbe essere nei piani. Buone notizie inoltre lato produttivo, con il brand che ha iniziato la fase di produzione di massa.

Per quanto riguarda batteria e ricarica ad oggi mancano dettagli certi. Tuttavia l'ente 3C ha certificato un caricabatterie da 135W per Huawei: che si tratti di una soluzione destinata a P50 Pro?

Lato software, più voci sembrano puntare sulla presentazione della “nuova” EMUI 11.1, come da tradizione ad ogni keynote della serie P. Secondo indiscrezioni, sarà l'ultima versione prima della transizione definitiva ad HarmonyOS, di cui condividerebbe il kernel. Da quel punto in poi, Huawei si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo del suo OS, nella speranza che i dubbi su di esso scompaiano.

EMUI 11.1 as we know is last version of EMUI change its main kernel to Harmony kernel. The first steps towards full HarmonyOS.

EMUI 11 – Android/Harmony software parts ➡️

EMUI11.1 – Harmony kernel/ AOSP ➡️

Harmony OS 2.0/3.0 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 6, 2021

Fotocamera

Come tutti i top di gamma Huawei, anche Huawei P50 e P50 Pro sfoggeranno un comparto fotografico degno di nota. Probabilmente alcune novità saranno riprese da Mate 40, come l'utilizzo di lenti FreeLens per migliorare la qualità del grandangolare. Ci aspettiamo miglioramenti anche per ciò che concerne il teleobiettivo, specialmente per quello che dovrebbe presentarsi come Huawei P50 Pro+.

Nel mentre aspettiamo notizie più o meno certe, il leaker Teme ha inaugurato il dibattito con dei concept sul modulo fotografico e sulle sue forme. Le indiscrezioni parlano di nuovo sensore primario, nuovo zoom periscopiale 10x, sensore Ritratto con focale 3x, ToF e sensore per la misurazione della temperatura.

P50 Pro+ concept camera layout round and rectangle designs, Which one is better, (not a leak)



New main cam

FFL cine camera

Portrait camera 3x

New 10x periscope zoom

Tof

Mic

Led/CTS

Temperature mensuration sensor

Leica marking. pic.twitter.com/PlfLOCps5p — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 23, 2020

Prezzo e data d'uscita

P50/P50Pro coming limitedly available. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021

Non abbiamo ancora informazioni sul prezzo a cui saranno proposti Huawei P50 e P50 Pro. Quello che sappiamo, invece, è che il periodo di presentazione dovrebbe essere anticipato rispetto al previsto. I top di gamma di inizio 2021 avranno una finestra di lancio anticipata, compresi quelli prodotti da Huawei. Le voci di corridoio danno la fine di marzo come periodo utile per l'evento di ufficializzazione. Al contempo, c'è anche un'altra fonte secondo cui il lancio sarebbe in linea con le tempistiche dello scorso anno, con la serie P40 che sarebbe presentata il 17 aprile. Questa differenza potrebbe riguarda il mercato Global e China, dato che solitamente Huawei presenta la serie P prima in Europa e poi in madrepatria.

Around March 26-28 🤔 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021

Stando a quanto riportato dal sempre informato Teme, Huawei lancerà sì in Europa la gamma P50, ma limitatamente al modello standard ed al Pro, con poche speranze per il Pro+. Anche per le versioni che dovrebbero arrivare inoltre, c'è una quantità limitata commercializzata nel nostro continente, proprio per far fronte ad un'adeguata distribuzione Global.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu