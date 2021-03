Dopo il lancio non entusiasmante di Xiaomi Mi Band 5, in tanti sono curiosi di scoprire quali novità porterà con sé la nuova smartband della casa cinese. Dopo le prime fughe di notizie – in verità abbastanza ricche – ecco che finalmente Xiaomi Mi Band 6 è ufficiale e in arrivo in Italia: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche, specifiche, prezzo ed uscita del nuovo indossabile del brand!

Xiaomi Mi Band 6 ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, la Xiaomi Mi Band 6 non punta a stravolgere il concetto di smartband a cui siamo abituati, visti anche i limiti dimensionali. Al contempo, con il nuovo indossabile Xiaomi affina l'estetica adottata sui precedenti modelli, in particolar modo con il display. La nuova Mi Band 6 sfoggia infatti un look full screen, in modo da conservare le stesse dimensioni dei modelli precedenti, ma con più spazio per lo schermo.

Infatti la scocca in cui è contenuto lo schermo rimane pressoché invariata. Salvo pochissimi dettagli costruttivi, il form factor è immutato, ma in favore di un display più ampio. Dopo il grande passo della Honor Band 6 ci si poteva aspettare cambiamenti più radicali per il settore delle fitness tracker, ma Xiaomi sembra ancorata allo stile delle precedenti generazioni. Il corpo del dispositivo misura 47.4 x 18.6 x 12.7 mm, con impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri).

L'indossabile è equipaggiato con un display AMOLED touch da 1.56″ con una risoluzione da 486 x 152 pixel, luminosità fino a 450 nits, 326 PPI ed un'ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla Band 5. Questo è effettivamente un gran colpo per gli amanti della line up di smartband di Xiaomi, che si ritrova quindi con un form factor ampiamente collaudato, ma con watch faces più ricche di informazioni.

Potendosi sviluppare più verticalmente, il pannello della Mi Band 6 permette di avere sott'occhio un maggior quantitativo di dati e con grafiche più complete.





In alto trovate un interessante confronto tra il pannello della band e quello del suo predecessore. Le differenze sono notevoli e la Mi Band 6 rappresenta davvero un passo avanti importante per la casa cinese e la sua gamma di indossabili.

Specifiche e funzionalità

Passando alle specifiche e alle funzioni purtroppo non troviamo il GPS, una delle feature attese da tutti. Ovviamente non manca il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno (anche dell'apnea notturna, dettaglio molto interessante), ma soprattutto abbiamo finalmente l'introduzione dell'SpO2. Non mancano poi le funzioni dedicate al fitness, con il supporto a 30 modalità sportive e il rilevamento automatico per 6 di queste.









La batteria è un'unità da 125 mAh, in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia. Abbiamo il monitoraggio dello stress, gli esercizi per la respirazione, il supporto PAI, la funzione per scattare foto da remoto e tutte le caratteristiche basilari che ci si aspetterebbe da una smartband.

Xiaomi Mi Band 6 sarà in grado di rispondere ai messaggi?

Durante il periodo delle indiscrezioni si è parlato anche della possibilità di rispondere ai messaggi con Xiaomi Mi Band 6, funzione che se confermata farebbe gola a molti. Secondo quanto rivelato da un insider, smanettando all'interno dell'app Mi Fit ha trovato alcune stringhe di codice sospette, con riferimento proprio alla Mi Band 6. Precisamente si tratta delle seguenti frasi:

Sono in riunione, risponderò più tardi. Sto guidando, contattami più tardi. Non posso rispondere in questo momento, contattami più tardi.

In base a quanto si evince dalle stringhe incriminate, basterà effettuare uno swipe verso l'alto per rispondere agli SMS direttamente tramite Xiaomi Mi Band 6. Nella nuova schermata si potrà scegliere una delle risposte rapide tra quelle viste sopra.

Ovviamente è presto per esaltarci, ma è innegabile che questa novità potrebbe aprire la strada anche alle risposte per app di terze parti: sarebbe fantastico poter rispondere a WhatsApp e Telegram direttamente dalla smartband! Comunque vi segnaliamo che durante l'evento dedicato, Xiaomi non ha confermato questa funzione quindi restiamo in attesa di novità (che sia una conferma o una smentita).

Xiaomi Mi Band 6 – Prezzo e data d'uscita

Il prezzo in Italia della nuova Xiaomi Mi Band 6 è di 49.99€ mentre le vendite partiranno da fine aprile tramite i Mi Store, lo shop online del brand, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu