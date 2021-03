L'igiene dentale, da che abbiamo memoria, è una delle parti fondamentali della cura di una persona. E spesso non basta solo spazzolare i denti e lavarli tre volte al giorno, ma bisogna fare di più, bisogna conoscerli. E a questo ci pensa lo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite, nuovo arrivato della famiglia, che è il protagonista della nostra recensione, ma in cosa avrà convinto?

Recensione Oclean X Pro Elite | Spazzolino elettrico smart

Contenuto della confezione

La confezione, da dire molto bella, racchiude in sé tutto l'essenziale che si richiede ad uno spazzolino elettrico come l'Oclean X Pro Elite della recensione. Infatti, oltre al prodotto, troviamo la base di ricarica che potremmo definire wireless, ma anche un magnete da muro per riporre lo spazzolino sonico dopo la spazzolata. Non manca una buona manualistica.

Design e materiali

Anche qui, va fatto un plauso al brand, in quanto lo spazzolino sonico non solo ha un bel design, ma è anche piacevole da maneggiare. Questo grazie alla finitura opaca che ricorda quella dei sassi, tra l'altro la qualità costruttiva è davvero di ottima fattura, grazie ai materiali di livello utilizzati. Al centro è incastonato un display LED a colori da dove visualizzare vari parametri e modalità.

Quanto alle setole, quelle della testina dell'Oclean X Pro Elite sono molto resistenti anche a spazzolate più forti, riescono ad addentrarsi per bene negli spazi tra denti. La testina in dotazione è comparabile a quella di uno spazzolino standard con durezza media. Comodo infine poter pulire con acqua lo spazzolino grazie alla certificazione IPX7.

Funzionalità

L'utilizzo di questo spazzolino Oclean è sostanzialmente simile a quello di uno elettrico, visto che basta premere il tasto e parte la spazzolata di denti. Ma è quello che lo stesso accessorio raccoglie che è importante per la nostra igiene dentale. Infatti, esso monitora non solo il tempo d'azione, di base 2 minuti, ma anche come laviamo i denti. Dopo ogni sessione, l'X Pro Elite ci spiega, attraverso un punteggio ed un grafico, le zone spazzolate e soprattutto quelle “cieche”, cioè dove va fatta una pulizia migliore.

Dallo stesso prodotto è possibile settare l'intensità (32 livelli) della pulsazione, che rimane comunque silenziosa fino a sotto i 45 dB grazie alla tecnologia WhisperClean 2.0, che attiva una sorta di cancellazione del rumore. La spinta della spazzolata è spinta dal motore integrato con circa 42.000 giri al minuto.

Tutto questo poi, viene racchiuso nella comodissima applicazione ufficiale Oclean, che raccoglie tutti i dati, ci fa conoscere l'andamento, la modalità e la qualità della nostra igiene dentale. Inoltre, è possibile settare fino a 11 lingue diverse sia l'app che lo spazzolino X Pro Elite, ma anche aggiornare lo stesso dispositivo. Tutto molto comodo e veramente smart. Chi ha provato lo spazzolino elettrico, può confermare che ha migliorato la sua attività di pulizia dei denti.

Autonomia

Altro punto a favore di questo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite in recensione è senza dubbio l'ampia batteria da 800 mAh, che garantisce un'autonomia veramente lunga di circa un mese e poco più con una singola carica di circa 3.5 ore. Insomma, una volta caricato, vi ricorderete che avete un caricabatterie dopo un'eternità. Da segnalare il fatto che il nuovo Oclean è uno dei primi a potersi ricaricare sulle basette wireless con tecnologia Qi.

Recensione Oclean X Pro Elite | Spazzolino elettrico smart – Conclusioni

E veniamo quindi alle conclusioni in merito a questo spazzolino elettrico smart di Oclean protagonista di questa recensione. L'X Pro Elite migliora sensibilmente l'esperienza d'uso che abbiamo avuto con i predecessori X Pro ed il modello X, entrambi recensiti. Apprezzata l'autonomia, apprezzato l'operato smart, apprezzata la qualità costruttiva.

È un accessorio che può seriamente migliorare la nostra igiene dentale se usato in maniera giusta e soprattutto se si segue il programma che l'applicazione ci permette di costruire al fine di migliorare la nostra dentatura. Sicuramente promosso, visto anche il prezzo, che di listino è di circa 90€, ma se lo acquistate sullo store ufficiale fino al 5 aprile 2021, potete ottenerlo al prezzo di 51.95€, con una serie di vantaggi come alcuni accessori in omaggio e soprattutto 2 anni di garanzia e spedizione gratuita.

