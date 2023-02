Black Shark 6 con Snapdragon 8 Gen 2, ma la fotocamera lascia a desiderare

Un noto insider ha condiviso in queste ore le prime informazioni sulle possibili specifiche tecniche di Black Shark 6, la nuova edizione della serie di smartphone da gaming. Nonostante le specifiche potrebbero essere quelle di un vero top di gamma, i fan potrebbero essere delusi da un comparto fotografico piuttosto datato.

Black Shark 6: Snapdragon 8 Gen 2, Display 2K e sensore IMX686 da 64 MP

Black Shark 5

Stando alle informazioni pubblicate dal celebre Digital Chat Station su Weibo, Black Shark 6 potrebbe essere dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un display piatto con risoluzione 2K e punch-hole per la fotocamera frontale. Per quanto riguarda invece la batteria, potremmo avremo a disposizione una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 120W.

Quello che potrebbe far storcere il naso ai fan è il comparto fotografico: secondo il noto insider infatti Black Shark 6 sarà dotato di una fotocamera da 64 MP con sensore Sony IMX686: una lente piuttosto datata per uno smartphone di nuova generazione che viene proposto come vero flagship.

Per quanto riguarda invece il design, avremo un corpo in ceramica con un sistema di raffreddamento molto potente, affiancato da un camera sonora molto grande e doppi speaker simmetrici.

Non ci resta che attendere quindi informazioni ufficiali sul successore di Black Shark 5 (qui la nostra recensione), smartphone che di recente è sparito da tutti gli store ufficiali dopo poco meno di un anno dal debutto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il