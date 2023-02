Samsung rende Bixby ancora più intelligente: saprà fornire risposte continuative e molto altro

Samsung continua ad investire sull'intelligenza artificiale e annuncia una serie di novità in arrivo per Bixby, il suo assistente digitale. Più veloce, ancora più smart e capacità di riconoscimento migliorate: ecco come cambierà l'assistente virtuale di Samsung nel prossimo futuro.

Tutte le novità in arrivo su Bixby

Samsung ha annunciato un bel po' di novità in arrivo per Bixby, a partire dalla possibilità di impostare un comando di attivazione personalizzato per risvegliare l'assistente virtuale dei dispositivi Galaxy.

Inoltre, i suoi algoritmi sono stati migliorati al punto tale da riuscire a ricordare l'argomento della conversazione e fornire risposte alle domande di follow-up. Un esempio? Abbiamo appena chiesto a Bixby della statura di un pallavolista. Adesso vogliamo sapere in quale squadra gioca: l'assistente virtuale saprà darci una risposta di continuità senza obbligarci a specificare nuovamente il soggetto della nostra curiosità.

A migliorare sono anche i comandi che possono essere impartiti senza una connessione Internet: è possibile, ad esempio, chiedere a Bixby di effettuare uno screenshot o accendere la torcia. Il supporto è già disponibile anche per la lingua italiana.

Infine, viene esteso anche alla lingua inglese – per il momento – il supporto a Bixby Text Call, una funzionalità che permette di rispondere ad una chiamata telefonica tramite messaggi di testo. Più nello specifico, quando non si ha la possibilità di parlare direttamente con chi è all'altro lato della cornetta, sarà possibile rispondere con un messaggio testuale che l'assistente vocale convertirà poi in voce. Bixby Text Call è disponibile sugli smartphone delle serie Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, con One UI 5.1.

Tutte queste novità verranno introdotte tramite aggiornamento software su smartphone e tablet compatibili entro fine mese. Intanto, Samsung ha lanciato una particolare edizione del suo assistente virtuale dedicata ai più piccoli. Arriva Bixby Kids Edition, l'esperienza Galaxy a misura di bambino. Per scoprire nel dettaglio di cosa si tratta, date un'occhiata al nostro articolo dedicato!

