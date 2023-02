Xiaomi Auto, nuovo leak: foto, interni e MIUI Car

Fra esattamente un anno inizierà la produzione di massa della prima auto elettrica targata Xiaomi, apparentemente chiamata Xiaomi MS11. Il prossimo sarà l'anno di debutto del tanto atteso veicolo EV di Xiaomi, e il nuovo leak trapelato in rete conferma quanto vociferato in precedenza, cioè che nela prima metà del 2024 verrà dato il via alla sua produzione di massa. Oltre alla data, la recente fuga di notizie ci rivela dettagli interessanti, non solo con immagini dell'automobile ma anche informazioni sull'inedita MIUI Car.

Nuova fuga di notizie per l'auto Xiaomi MS11, con tanto di data, foto degli interni e MIUI Car

Le nuove immagini non ci svelano granché, dato che nelle scorse settimane sono usciti dei render ufficiosi che svelerebbero per intero le fattezze della presunta Xiaomi MS11. Sappiamo anche che di modelli ce ne sarebbero due, MS11 “Modena“ e il modello sportivo “Le Mans“, e che queste foto dovrebbero immortalare proprio quest'ultimo, ma anche in questo caso ci sono foto ben più esplicite.

Ben più interessante è quest'altra foto scattata agli interni dell'auto Xiaomi, seppur sia ancora ben visibile la natura prototipale del veicolo. Dentro all'abitacolo è possibile scorgere macchine di test collegate al cruscotto. Qua è possibile scorgere quello che dovrebbe essere il monitor centrale, accanto a cui c'è un altro schermo che però ipotizziamo sia anch'esso uno strumento per monitorare i test in questione.

C'è poi la MIUI Car, rivelata nelle presunte slide che sarebbero state mostrate agli addetti ai lavori. Mancano ancora dettagli approfonditi, ma questa slide contiene riferimento ai settori “auto“, “smartphone” e “casa smart“. Da Xiaomi ci si aspetta un'auto EV che non sia soltanto prestante in termini di performance ma che soprattutto integri tecnologie frutto della sua esperienza in ambito tecnologico, sfruttando il suo ecosistema sconfinato per creare una forte sinergia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il