Firefox fa faville su Android: oltre 1000 estensioni disponibili ad oggi

Aggiornamento 03/05: Mozilla ha annunciato la disponibilità di oltre 1000 estensioni desktop sulla versione mobile di Firefox, in una mossa che proverà a riportare il celebre browser nuovamente nell’olimpo delle app più utilizzate. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Nonostante per molti riesca difficile pensare ad un browser predefinito diverso da Google Chrome (soprattutto su Android), Mozilla non ha intenzione di abbandonare il terreno di gioco ed è pronta a rivoluzionare l’app Firefox su mobile proponendo funzionalità ed esperienza utente che da sempre caratterizzano la versione desktop. In particolar modo, entro la fine dell’anno, vedremo il tanto atteso ritorno delle estensioni anche sull’app Android, una funzione che potrebbe davvero sbaragliare la concorrenza se ben implementata.

Firefox ci riprova: in arrivo una nuova versione Android con supporto per le estensioni desktop

Crediti: Mozilla

In questi giorni, Mozilla ha annunciato di aver costruito l’infrastruttura necessaria per supportare un ecosistema di estensioni aperto su Firefox per Android, questo significa che entro la fine dell’anno grazie ad un nuovo major update dell’app si potranno utilizza anche su mobile la maggior parte delle estensioni per il browser desktop. Con un post sul blog ufficiale, infatti, Mozilla ha invitato gli sviluppatori ad ottimizzare le proprie estensioni per l’imminente arriva anche su Android.

“C’è così tanto potenziale creativo da sbloccare nel settore dei browser mobile. Mozilla desidera fornire agli sviluppatori il miglior supporto possibile in modo che siano attrezzati ed abilitati a costruire moderne WebExtension per dispositivi mobili” ha dichiarato Giorgio Natili, Firefox Director of Engineering. Le nuove estensioni saranno scaricabili, proprio come avviene su desktop, dal portale AMO (addons.mozilla.org), ma la data ufficiale del nuovo aggiornamento sarà annunciata soltanto a settembre.

Bisogna quindi aspettare ancora qualche settimana prima di scoprire tutte le novità della nuova versione del browser Firefox per Android. Riuscirà a guadagnare spazio diventando il primo browser a supportare ufficialmente le estensioni desktop, oppure Google Chrome riuscirà a mantenere la sua posizione dominante? Lo scopriremo solo nel corso dei prossimi mesi.

Aggiornamento 15/12: oltre 450 estensioni desktop disponibili su mobile da oggi

Crediti: Firefox

Come promesso, Mozilla ha pubblicato oggi la nuova versione di Firefox per Android che offre il supporto per oltre 450 estensioni desktop che da oggi funzionano anche nell’edizione mobile del celebre browser. Visitando il sito ufficiale AMO (Addons Mozilla) direttamente da Firefox per l’OS mobile di Google, è possibile sfogliare una consistente quantità di plugin ed aggiunte che potranno arricchire l’esperienza d’uso del browser su Android.

Per scaricare la nuova versione non dovrete far altro che cercare “Firefox” sul Play Store del vostro smartphone, oppure seguire questo link per velocizzare l’installazione direttamente dalla versione web dello store di Google.

Aggiornamento 03/05: Firefox per Android continua a crescere con oltre 1000 estensioni

Crediti: Mozilla

In meno di cinque mesi dal lancio ufficiale della nuova versione per Android, Firefox ha annunciato di aver raggiunto e superato la quota di 1000 estensioni desktop disponibili anche su mobile. Si tratta di un risultato davvero incredibile per quanto riguarda il browser internet che grazie alle estensioni può essere migliorato e le nuove funzionalità aumentate.

Se volte anche voi approfittare delle possibilità offerte dal nuovo Firefox per Android, vi basterà semplicemente scaricare l’applicazione direttamente dal Google Play Store.

