L’auto elettrica di Xiaomi si avvicina: produzione di massa a breve

Di recente Xiaomi ha tenuto una conferenza con gli investitori per i risultati finanziari da cui sono emerse importanti informazioni riguardanti soprattutto un nuovo segmento di mercato in cui si lancerà a breve l'azienda cinese: stiamo ovviamente parlando del settore delle auto elettriche. Xiaomi, infatti, ha delineato i piani per la produzione di massa.

300 mila veicoli all'anno: ecco il piano di Xiaomi per la prima auto elettrica della compagnia

Xiaomi, stando alle informazioni comunicate agli investitori, ha intenzione di iniziare la produzione di massa della propria auto elettrica nel primo quarto del prossimo anno. A partire dal Q1 2024, quindi, il team R&D (cresciuto negli ultimi mesi di oltre 2300 membri) potrà finalmente vedere il proprio progetto in fabbrica per la produzione su grande scala con almeno 300 mila veicoli all'anno.

Lei Jun ha enfatizzato la guida autonoma come uno degli aspetti cruciali per l'affermazione di Xiaomi nel settore dell'automotive. Oltre 140 veicoli, sparsi per tutta la Cina, sono attualmente in fase di test, con l'azienda cinese che mira a diventare leader dell'industria già entro la fine del 2024.

Nel corso nei mesi abbiamo avuto di apprezzare più volte le forme della Xiaomi MS11, anche se mai in immagini davvero ufficiali. Molti fan hanno visto grandi somiglianze tra il design dell'auto di Xiaomi con quelle prodotte da Tesla, tanto è vero che l'azienda cinese si è vista costretta ad intraprendere azioni legali contro il leaker.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il