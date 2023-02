vivo X90 Pro ufficiale in Italia: il nuovo Camera Phone tutto stile e performance

Dopo il debutto in patria e per il mercato Global, ora è arrivato il momento di dare il benvenuto al nuovo membro della serie X anche in Europa. vivo X90 Pro arriva in Italia e ancora una volta offre un design elegantissimo, specifiche top ed un comparto fotografico che punta a performance straordinarie: andiamo a scoprire tutte le novità del flagship, insieme ai dettagli sul prezzo per il nostro paese!

vivo X90 Pro arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo flagship della serie X

L'ultimo vivo X90 Pro arriva con un design unico, ispirato alla spirale di Fibonacci. La cover posteriore è realizzata in pelle vegana, con una fascia orizzontale (chiamata Skyline) che divide in modo chiaro le zone funzionali della scocca. Il modulo fotografico Big Eye risulta essere il segno distintivo del design: ampio, circolare e pronto ad immortalare ogni momento in alta qualità. Presente all'appello la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Frontalmente trova spazio un display curvo AMOLED da 6,78″ realizzato con un nuovo materiale luminescente che riduce notevolmente la luce blu. La modulazione di ampiezza degli impulsi ad alta frequenza, fino a 2160 Hz, riduce drasticamente lo sfarfallio dello schermo e, grazie alla dimmerazione di precisione, la luminosità del display può essere regolata in ogni momento per adattarsi alle condizioni di illuminazione esterna, garantendo sempre la migliore visione.

Per la prima volta è presente la modalità ZEISS Natural Color Display, che migliora la visualizzazione dei colori. Il pannello è in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori e una vasta gamma cromatica DCI-P3 al 100%, supporta l'HDR10+ ed offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il cuore del flagship è il SoC Dimensity 9200 di MediaTek, abbinato al chip vivo V2 e accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5X (con altri 8 GB di RAM Estesa) e 256 GB di storage UFS 4.0. Il tutto è raffreddato da un sistema a camera di vapore di nuova generazione, con una struttura a 24 strati (aumentata di oltre un terzo rispetto al predecessore).

La batteria è un'unità da 4.870 mAh con il supporto alla ricarica rapida Dual-Cell FlashCharge da 120W e wireless da 50W. Il nuovo X90 Pro offre due modalità di ricarica: quella rapida e quella bilanciata. In ricarica rapida, X90 Pro può essere caricato al 50% in 8 minuti e 10 secondi. La modalità bilanciata, invece, è ideale per la ricarica quotidiana e richiede solo 29 minuti per portare la batteria al 100%.

Il vero protagonista di vivo X90 Pro è il comparto fotografico: il triplo modulo posteriore si affida ad un sensore IMX989 da 1 pollice. Si tratta di una soluzione da 50 MP, apertura f/1.75, pixel da 3,2 μm; in questo caso sono presenti delle personalizzazioni di vivo che consentono di assorbire una maggiore quantità di luce per pixel (per immagini più chiare e nitide). Non mancano poi un sensore grandangolare IMX633 da 12 MP con FOV 108, la stabilizzazione ottica OIS ed un modulo per ritratti da 50 MP (IMX758).

Tra le caratteristiche top della fotocamera abbiamo il supporto del chip di imaging personalizzato vivo V2 (dotato di algoritmi AI sviluppati in proprie) e la presenza di ottiche ZEISS con rivestimento T* Coating, che migliorano ulteriormente le capacità di fotografia notturna e astrofotografia.

Il nuovo vivo X90 Pro arriva in Italia nella tradizionale colorazione Legend Black, al prezzo di 1.299€; il flagship sarà disponibile presto e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo sull'inizio delle vendite.

Nel frattempo, non perdete il nostro approfondimento dedicato alla serie X90. L'intera gamma è acquistabile in versione China: ecco i dettagli. Per concludere in grande, vi segnaliamo anche la nostra recensione del modello X90 Pro+.

