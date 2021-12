Come attivare la Virtual RAM su Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e vivo

Per anni è stata un po' la chimera di tanti utenti, ma la RAM in uno smartphone è diventata spesso fondamentale. E questo i brand lo sanno bene, perché negli ultimi anni, specie in Android, il quantitativo è cresciuto in maniera importante. Ma se si volesse di più? I produttori hanno pensato anche a questo, introducendo una memoria virtuale. In questa guida vi spieghiamo quindi come attivare la Virtual RAM o espandere la memoria virtuale sul vostro smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e vivo.

Come attivare la Virtual RAM: la procedura su smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e vivo

Che cos'è la Virtual RAM o memoria virtuale? Semplicemente, per aumentare il quantitativo di memoria volatile, si prende “in prestito” della memoria di storage e la si utilizza per far girare le applicazioni. Ne parliamo nell'approfondimento dedicato, mentre qui vi illustriamo la procedura per attivare o espandere la Virtual RAM sui vari smartphone Android.

Xiaomi, Redmi, POCO

Iniziamo la nostra guida con l'espansione della memoria virtuale per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Non tutti i possessori della MIUI ne sono provvisti, ma per chi fosse abilitato, il procedimento su come attivare la Virtual RAM su Xiaomi è molto semplice. Infatti, basta andare su Impostazioni e poi selezionare la voce “Espansione di memoria“, che vi aggiungerà automaticamente 3 GB alla vostra RAM. per disattivare la funzione, vi basterà togliere la spunta.

OPPO

Anche OPPO non manca di questa funzione e soprattutto gli ultimi smartphone ColorOS, specie top gamma, possono attivare l'Espansione della RAM (si chiama così) e per fare ciò, bisogna andare in Impostazioni, poi andare su Info Telefono, cliccare sulla voce RAM e attivare la spunta per scegliere la RAM che vi serve.

Realme

Realme non è molto distante da OPPO, essendo imparentate, quindi neanche la procedura per attivare la DRE (Dynamic RAM Expansion), che vi porterà ad espandere la memoria virtuale. Per gli smartphone con Realme UI abilitati, bisogna andare sempre nelle Impostazioni, poi in Info Telefono e infine cliccare sulla RAM e attivare la spunta.

OnePlus

Su OnePlus la RAM virtuale funziona in maniera diversa rispetto agli altri software. Su OxygenOS infatti sono presenti due diverse feature, a seconda dei modelli, che vi permettono di ottimizzare la RAM migliorandone le prestazioni. Infatti, con Turbo Boost e RAM Boost, la virtualizzazione della memoria ROM permette di alleggerire il carico della RAM fisica come se aumentasse di capienza. Potete attivare o disattivare queste funzioni nelle Impostazioni, andando poi nella voce Sistema e per finire cliccando la spunta della modalità.

vivo

Chiudiamo la carrellata della procedura su come attivare la Virtual RAM con gli smartphone vivo. Anche il brand in blu ha portato questa funzione, chiamandola Extended RAM 2.0, sui dispositivi FuntouchOS più recenti e per attivarla bisogna semplicemente andare nelle Impostazioni, andare nelle Info Telefono e poi cliccare sulla RAM, per attivare o disattivare la funzione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il