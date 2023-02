Nothing Phone (1): la fotocamera convince ma non stupisce DxOMark

Nonostante non sia un camera phone, la fotocamera non è un elemento da sottovalutare in Nothing Phone (1), come dimostra la scelta di testarlo da parte di DxOMark. Per il suo debutto nel mercato mobile, la startup dell'ex OnePlus Carl Pei ha scelto di rivolgersi alla fascia media, realizzando un prodotto a sua modo originale e stravagante. Se si esclude il sistema Glyph LED RGB, lo smartphone ha delle carte da giocarsi, che sia un software snello o un hardware apprezzabile.

DxOMark ci dice la sua sulla qualità della fotocamera di Nothing Phone (1)

Per quanto riguarda la fotocamera, Nothing Phone (1) ha dalla sua una doppia sensoristica, ovvero la seguente:

Primario Sony IMX766 da 50 MP f/1.9 da 1/1.56″, pixel da 1 µm, PDAF, OIS

f/1.9 da 1/1.56″, pixel da 1 µm, PDAF, OIS Ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP f/2.2 da 1/2.76″, pixel da 0.64 µm, FoV da 114°, AF

Sulla base dei test condotti da DxOMark, Nothing Phone (1) dimostra di saper catturare dettagli elevati, sia che si parli di foto in esterno che al chiuso, per un punteggio complessivo pari a 114 punti. Fra i suoi pregi c'è la capacità di controllare il rumore, esporre i volti in maniera accurata, restituire un contrasto ben riprodotto e in generale avere una messa a fuoco precisa. Allo stesso tempo, la gamma dinamica appare limitata, si notano artefatti nella cattura dei colori e la modalità Bokeh non riesce a separare benissimo soggetto e sfondo.

Per quanto riguarda i video, Nothing Phone (1) è in grado di registrare clip con tanti dettagli e stabilizzazione efficiente ma migliorabile in movimento, oltre a instabilità nell'esposizione, nell'autofocus e rispecchiando i difetti delle foto.

Rimane quindi invariata l'attuale top 10 dei migliori camera phone secondo DxOMark:

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate, Google Pixel 7 Pro

146 – iPHone 14 Pro/Pro Max

143 – Huawei P50 Pro

141 – iPhone 13 Pro/Max, Xiaomi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7, vivo X90 Pro+, Samsung Galaxy S23 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – vivo X80 Pro (Qualcomm)

136 – vivo X90 Pro, Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, vivo X80 Pro (MediaTek)

