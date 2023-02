Samsung lancia Bixby Kids Edition, l’assistente virtuale a misura di bambino

Se siete in possesso di uno smartphone Samsung, avrete sicuramente interagito – almeno una volta – con Bixby, l'assistente virtuale di proprietà del produttore coreano. Possiamo chiedere il suo aiuto in diverse situazioni, come una ricerca su Internet, il controllo dei dispositivi domestici intelligenti, la pianificazione e la gestione delle attività quotidiane, informazioni sul tempo e le notizie, e altro ancora. Bene. Questo, in modo più o meno approssimativo, è ciò che gli adulti possono fare con Bixby. Ma se ad utilizzare lo smartphone è un bambino? Samsung ha pensato anche a questo, e sta diffondendo adesso Bixby Kids. Scopriamo di cosa si tratta.

Cos'è e come funziona Samsung Bixby Kids

Samsung ha annunciato di star rilasciando in alcuni paesi Bixby Kids Edition, una versione speciale del suo assistente virtuale pensata per regalare un'esperienza adatta ai più piccoli. Bixby Kids è un'ottima opzione per i genitori che desiderano fornire ai propri bambini un'esperienza sicura e divertente nell'utilizzo dei dispositivi Samsung.

Bixby Kids permette ai più piccoli di interagire con il loro smartphone Samsung utilizzando comandi vocali, proprio come fanno gli adulti. L'assistente virtuale può rispondere alle domande dei bambini utilizzando un tono e un linguaggio in base alla alla loro età, può fornire informazioni sul tempo, le notizie, ma anche altri contenuti specifici. In questo senso, Bixby Kids è in grado di apprendere e migliorare continuamente, grazie all'uso di algoritmi di apprendimento automatico. Ciò significa che, man mano che il bambino interagisce con esso, Bixby Kids diventa sempre più personalizzato e adattato alle sue esigenze.

L'assistente offre una vasta gamma di attività educative e di intrattenimento, che sono adatte all'età del bambino e personalizzate per soddisfare le sue esigenze. In base all'età del bambino (dovrà essere il genitore a stabilirlo con la creazione di un profilo dedicato), il piccolo può accedere a una serie di giochi educativi che insegnano le basi dell'alfabetizzazione, della matematica e della scienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle abilità cognitive e motorie. Inoltre, Bixby Kids può anche raccontare storie e riprodurre della musica.

Sarà possibile accedere alla modalità specifica per i bambini dal proprio account Samsung > Crea un gruppo per la famiglia> Imposta un account per bambini. Al momento, Bixby Kids è disponibile in Corea e negli Stati Uniti, ma Samsung ha già riferito che verrà rilasciato gradualmente anche in altri mercati. Aggiorneremo questo articolo non appena il programma verrà esteso anche all'Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il