La crisi colpisce Xiaomi 13: niente versione MediaTek

Dopo anni di soli top di gamma basati su soluzioni Qualcomm, il lancio di Xiaomi 12 Pro Dimensity ha sovvertito il trend, ma il matrimonio fra Xiaomi 13 Pro e MediaTek potrebbe non avvenire. In queste ore, lo stesso co-fondatore Lei Jun ha confermato un'indiscrezione che girava nell'aria, cioè che 13S e 13S Pro non si faranno; il motivo di tale affermazione è ovviamente quello di incentivare le vendite della serie 13, rivolgendosi a tutti coloro che anziché acquistare i modelli attualmente in commercio stavano attendendo il lancio della serie 13S. Ma a quanto pare, questi non saranno gli unici smartphone a essere tagliati fuori dalla produzione di Xiaomi.

Xiaomi 13 Dimensity Edition non si farà: lo rivelano le voci di corridoio

Non solo 13S e 13S Pro ma anche Xiaomi 13 Pro Dimensity Edition: secondo il noto leaker Digital Chat Station, la compagnia cinese avrebbe deciso di accantonare i piani per la versione MediaTek del suo flagship. In precedenza, si vociferava della possibilità che venisse proposto nei prossimi mesi con l'ultimo Dimensity 9200 (attualmente esclusivo della serie vivo X90), ma così non potrebbe non essere. Non è dato sapere il perché, ma la personale impressione è che il difficile stato in cui versa il mercato degli smartphone stia portando varie aziende a effettuare tagli nella produzione. Durante lo scorso anno le vendite non sono andate particolarmente bene, e anche per questo 2023 le previsioni sono tutt'altro che rosee.

