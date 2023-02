La serie Xiaomi 13S non si farà: la conferma arriva da Lei Jun

Prima della fine del 2022 la compagnia di Lei Jun ha presentato in patria i suoi ultimi top di gamma, che arriveranno alle nostre latitudini durante il MWC 2023 di Barcellona. Ma cosa ci aspetta dalla seconda metà dell'anno? Avremo anche le serie Xiaomi 13S e Xiaomi 13T, come avvenuto lo scorso anno?

Aggiornamento 22/02: Lei Jun smentisce ufficialmente l'esistenza di Xiaomi 13S. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Xiaomi 13S: quest'anno non ci sarà una serie S ma sarebbe prevista la gamma 13T

Le risposte a queste domande sono arrivate prima da DigitalChatStation, leaker cinese sempre informato sulle novità in patria, e poi direttamente da Lei Jun (carismatico fondatore di Xiaomi). Quest'anno non ci saranno Xiaomi 13S e 13S Pro: nel 2022 l'azienda ha presentato i modelli 12S, 12S Pro e 12S Ultra mentre stavolta dovrebbe debuttare solo Xiaomi 13 Ultra, previsto nel corso dei prossimi mesi (e in arrivo anche in versione Global).

A parte il modello super top, i precedenti 12S e 12S Pro sono stati lanciati lo scorso anno con un comparto tecnico rinnovato, basato sullo Snapdragon 8+ Gen 1. Segnaliamo che lo stesso Lei Jun ha smentito l'esistenza della serie Xiaomi 13S tramite un post condiviso su Weibo, il “Twitter cinese”.

Anche se non ci saranno nuovi membri della famiglia S, noi occidentali dovremmo avere Xiaomi 13T e 13T Pro, seguendo la scia dello scorso anno (in questo caso si tratta di un rumor). La gamma dovrebbe fare capolino entro la fine del 2023 e il modello Pro sarebbe un rebrand di Redmi K60 Ultra (così come Xiaomi 12T Pro è la versione occidentale di Redmi K50 Ultra).

Per amor di precisione segnaliamo che il presunto K60 Ultra è ancora inedito: attualmente la gamma comprende K60, K60 Pro e K60E.

