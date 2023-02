Xiaomi lancia un nuovo condizionatore ad alta efficienza energetica

Xiaomi porta in Cina un nuovo condizionatore ad alta efficienza energetica che oltre a raffreddare gli ambienti pone un accento importante sul contenimento del consumo elettrico. Xiaomi MIJIA Air Conditioner Cool Edition è in grado, infatti, di raffreddare una stanza da 13 metri quadri in circa 30 secondi.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Cool Edition: freddo in 30 secondi con un occhio ai consumi

Questo nuovo condizionatore Cool Edition offre anche la funzione di deumidificazione degli ambienti con la pressione di un singolo tasto, senza dover impostare i parametri di configurazione ogni volta. Il condizionatore è dotato di un compressore ad alta qualità con una ventola ad ampio diametro che opera producendo un rumore molto basso.

Xiaomi MIJIA Air Conditioner Cool Edition può sopportare temperature esterne fino a 55°, utilizzando un design di efficienza energetica a cinque livelli con un valore SEER di 3.89. Questa progettazione permette al condizionatore di risparmiare fino a 30 kWh ogni anno, che si traduce in bollette molto meno salate ogni mese.

Il condizionatore Mijia si integra perfettamente nell'ecosistema della smart home di Xiaomi, con il controllo vocale Xiaoai e il collegamento agli altri gadget smart della compagnia cinese. Xiaomi MIJIA Air Conditioner Cool Edition arriva in Cina al prezzo di circa 300€ (1999 yuan), con uno sconto che effettua il pre-ordine che fa scendere il prezzo a circa 250€ (1699 yuan).

Al momento non sappiamo se Xiaomi porterà mai questo prodotto sul mercato internazionale, oppure se il nuovo condizionatore rimarrà confinato in madre patria.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il