Samsung Galaxy S23 FE utilizzerà un chipset di vecchia generazione?

Dopo i rumor di una eventuale cancellazione del modello, si torna a parlare di Samsung Galaxy S23 FE che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe arrivare sul mercato con un chipset Qualcomm della scorsa generazione per contenere i costi ed essere probabilmente più appetibile sul mercato.

Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare con Snapdragon 8+ Gen 1

La Fan Edition di Samsung Galaxy S23 sembrerebbe essere prevista per la seconda metà del 2023, ma l'azienda coreana potrebbe avere in serbo per gli utenti una sorpresa non troppo piacevole: per contenere i costi ed aggredire una fascia di mercato diversa rispetto a quella dei flagship, Samsung potrebbe proporre lo Snapdragon 8+ Gen 1 a bordo del nuovo smartphone.

Non sarà il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, ma il processore Qualcomm è comunque ancora in grado di fornire prestazioni super: l'esperienza quindi non dovrebbe discostarsi molto da quella dei flagship, ma con un occhio al prezzo che potrebbe far comunque felice chi vuole uno smartphone Samsung senza pagarlo troppo.

[Exclusive]

Galaxy S23 FE will use Snapdragon 8+ Gen 1 to adjust the unit price. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 21, 2023

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni ufficiali da parte dell'azienda coreana per scoprire la verità sul nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Sarà un campione di vendite proprio come successo con il vecchio S20 FE, oppure i due anni di assenza dal mercato hanno convinto gli utenti a passare ai flagship della serie?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il