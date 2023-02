Samsung Galaxy S23 FE si farà: sarà un successo come S20 FE?

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di S22 FE era dicembre del 2022, ma a quanto pare il nuovo capitolo dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S23 FE. Nella nostra recensione di S20 FE, vi avevamo detto che fosse quello l'S20 da comprare, uno smartphone vendette 10 minuti di unità grazie al suo rapporto qualità/prezzo; successo che non venne bissato da S21 FE, che essendo disponibile solo in versione 5G arrivava a costare oltre 100€ in più rispetto al modello precedente. Per questo, gli ultimi rumors relativi a S22 FE avevano avanzato l'ipotesi che la serie Fan Edition potesse essere cancellata, come dovrebbe avvenire con la serie quali A2x e A7x.

Samsung Galaxy S23 FE sarebbe in programma, dopo la cancellazione di S22 FE

La realtà dei fatti è che Samsung Galaxy S22 FE non è mai arrivato: non sappiamo il perché, ma gli indizi sembrano puntare verso due fattori, cioè la crisi dei chip e la crisi economica che ha duramente colpito tutti i produttori, Samsung compresa. Nonostante ciò, quest'anno dovrebbe segnare l'anno del ritorno per gli amanti della Fan Edition, con il lancio di Samsung Galaxy S23 FE che sarebbe previsto per la seconda metà del 2023. Il suo compito sarebbe anche quello di compensare l'assenza di modelli come Galaxy A7x e A9x, piazzandosi nella fascia medio/alta del mercato.

Non ci sono ancora informazioni ma solo suggestioni sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 FE, a partire dal chipset: sarà Samsung o Qualcomm? Per S22 Fe si parlava dell'Exynos 2300, ma sappiamo che il SoC dovrebbe saltare in favore del futuro Exynos 2400, quindi le ipotesi sono tutte indirizzate a Qualcomm: che la compagnia preferisca utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2 e lasciare che la variante For Galaxy rimanga esclusiva del tris S23?

