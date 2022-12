Nessuna traccia di Samsung Galaxy A74: cosa sta succedendo?

Samsung sta rimodulando la sua proposta per la fascia media? Alcuni indizi sembrano suggerire che il colosso coreano stia applicando delle modifiche alla serie A, una famiglia molto apprezzata per l'elevato rapporto qualità-prezzo e che ad oggi conta già numerosi dispositivi molto validi. Samsung potrebbe, infatti, scegliere di sacrificare un dispositivo in particolare: ovvero il Galaxy A74.

Samsung potrebbe aver rinunciato al suo Galaxy A74

Stando a quanto riferito dalla fonte, Samsung Galaxy A74 potrebbe non vedere la luce il prossimo anno. In questo esatto momento del 2022, infatti, avremmo già dovuto vedere alcune delle sue caratteristiche o quantomeno l'aspetto di questo medio-gamma, come solitamente accade con gli smartphone il cui lancio è atteso per i primi mesi dell'anno. Ciò è successo con dispositivi come Samsung Galaxy A34 e A54, ma del Galaxy A74 non s'è visto neppure un'ombra.

Tutto ciò lascia intuire che il colosso coreano potrebbe aver rimodulato la serie A e sacrificato questo modello, o comunque che il lancio di Galaxy A74 sia stato posticipato per qualche motivo ad oggi ancora sconosciuto. Non è ancora chiaro tutto questo cosa possa significare, ma se davvero questo smartphone non dovesse vedere la luce, allora il Samsung Galaxy A54 diverrà automaticamente il modello top della serie A.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy A54, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

