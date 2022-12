Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: abbiamo la data di lancio (forse)

Dopo certificazioni, immagini render, prime foto dal vivo e tante, tantissime speculazioni, forse abbiamo una data di lancio della prossima serie di smartphone di punta di casa Samsung, la Galaxy S23. Pronti a scoprire tutti i dettagli? Andiamo!

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: questa potrebbe essere la data di lancio

Il Galaxy Unpacked, l'evento Samsung dedicato alla presentazione dei nuovi smartphone e altri prodotti, potrebbe avere luogo il prossimo 1° febbraio 2023. La notizia non è stata diffusa da Samsung, per cui il tutto è ancora da confermare, ma la fonte di questa voce (il noto e super apprezzato tipster “Ice Universe“) è conosciuto in tutto il mondo per la sua affidabilità.

Nel corso di questo evento dovremmo assistere al lancio dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano, e dunque Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, dispositivi ormai chiacchieratissimi e dei quali – proprio in questi ultimi giorni – sono stati svelati ricchi dettagli derivanti da certificazioni varie e rumors sparsi qua e là.

February 1 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Insomma, non ci resta che attendere che Samsung confermi o smentisca la notizia. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23 (e tutte le sue varianti), vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

