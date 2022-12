Cubot lancia le offerte di Natale: tanti smartphone in sconto fino al 70%!

Ci avviciniamo non solo al Natale ma anche gli ultimi giorni dell'anno: un'altra occasione ghiotta per risparmiare, questa volta sul meglio degli smartphone targato Cubot. Lo store ufficiale su AliExpress ha lanciato una serie di offerte per Natale, con tanti modelli in promozione e sconti fino al 70%. I vantaggi non finiscono qui, dato che c'è anche un'iniziativa dedicata all'indossabile Cubot N1.

Cubot Year End Sale: le offerte di Natale sono già qui

Il brand cinese Cubot è uno dei marchio più conosciuti ed apprezzati quando si parla del mondo asiatico. Il motivo? Ovviamente una sfilza di dispositivi dal rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto ed un portfolio di smartphone completo a tutto tondo. Abbiamo modelli ultra-compatti, rugged, telefoni “classici” e soluzioni budget. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta: andiamo a scoprire quali sono le offerte di Cubot per Natale, già attive su AliExpress!

Tra i protagonisti della promozione troviamo i “piccoli” della famiglia: si tratta di due dispositivi caratterizzati da dimensioni ultra-compatte, come non se ne vedevano da secoli ne panorama mobile. Cubot Pocket 3 è un dispositivo economico (144€), l'ultimo modello in formato mini del brand con uno schermo da 4.5″, il chipset octa-core Helio G85, 4/64 GB di memorie, NFC e Android 12.

KingKong Mini 3 fa sempre parte della schiera dei compatti (a 156€) ma in questo caso parliamo di un modello rugged, votato alla resistenza. Un corpo robusto, uno schermo QHD+ da 4.5″, il SoC Helio G85, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Abbiamo poi Cubot Note 30, uno degli ultimi terminali del brand cinese, ora disponibile a soli 117€. Parliamo di un dispositivo stlioso, con 4/64 GB di memorie, una fotocamera da 20 MP (con PDAF), 4.000 mAh di batteria e Android 12.

La nostra panoramica si conclude con Cubot P60, tra gli smartphone più apprezzati della compagnia. Parliamo di un modello budget con uno schermo da 6.517″, un chipset octa-core, 6/128 GB di storage, tanta batteria (5.000 mAh) e – ovviamente – Android 12: il tutto è in sconto a 119€.

Per scoprire tutte le altre offerte di Cubot per festeggiare il Natale e la fine dell'anno, date un'occhiata allo store ufficiale presente su AliExpress. Infine, vi segnaliamo che con una spesa superiore ai 299$ è possibile ricevere uno smartwatch Cubot N1: nella pagina dello store trovate tutti i dettagli!

