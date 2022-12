Anche i nuovi monitor di Apple saranno alimentati dai chipset Silicon

Secondo nuove indiscrezioni trapelate da fonti autorevoli, Apple si starebbe preparando a portare sul mercato nuovi monitor esterni per Mac e iPad, di cui uno alimentato dallo stesso processore che troviamo anche nei Macbook.

Un monitor con chip Silicon: il nuovo Studio Display di Apple avrà anche uno storage interno

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha suggerito che Apple starebbe lavorando ad un refresh delle lineup di monitor esterni per Mac e iPad. Uno di questi sarebbe una nuova versione del Pro Display XDR che potrebbe arrivare in concomitanza con il nuovo Mac Pro.

In lavorazione ci sarebbe anche un monitor con risoluzione 7K, di cui però si ignora al momento la dimensione. Potrebbe infatti trattarsi di un display 32″ a 245 PPI oppure uno schermo da 36″ e 218 PPI.

Gurman riporta anche l'indiscrezione di un nuovo monitor equipaggiato con chip Apple Silicon (M1 o M2) e spazio di archiviazione a disposizione (come accaduto per l'attuale Studio Display) . In questo modo “lo schermo assorbirà meno risorse dal PC connesso“, secondo quanto riportato dal noto giornalista.

Non ci resta che attendere il nuovo anno, quando Apple presenterà con un nuovo evento la nuova lineup di prodotti dedicati ai professionisti del desing.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il