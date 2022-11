Samsung Galaxy A54: un’altra vittima della crisi dei chip?

Si avvicina il 2023 e, con esso, la nuova generazione di smartphone Samsung, come nel caso del prossimo Samsung Galaxy A54. Di tutti i modelli di fascia mid-range che la coreana ha nel suo catalogo, la serie A5x è forse quella più importante visto l'apprezzamento e i conseguenti numeri di vendita. Vediamo quindi quali saranno le sue novità in termini di scheda tecnica, caratteristiche, prezzo e data d'uscita.

Samsung Galaxy A54 in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Le immagini trapelate in rete ci mostrano un Samsung Galaxy A54 piuttosto cambiato nell'estetica, non tanto davanti quanto dietro, dove il modulo fotografico si omologa a quello della serie S. Davanti c'è un più compatto schermo punch-hole centrale Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e lettore d'impronte ottico, contenuto in una scocca che misura 158,3 x 76,7 x 8,2 mm.

Caratteristiche e fotocamera

Nonostante Samsung stia progressivamente accantonando soluzioni proprietarie, anche su Galaxy A54 troveremmo un SoC Samsung. Nello specifico l'Exynos 7904, una scelta che potrebbe far storcere il naso essendo un chip risalente al 2019. Un altro rumor punta invece al più recente Exynos 1280, e francamente ci sentiamo di perorare quest'ultimo, per quanto si tratti dello stesso chip di A53. Si tratta di un SoC 5G a 5 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz e GPU Mali-G68 MP4, assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria e una batteria da 5.000 mAh, probabilmente con ricarica rapida a 25W (senza caricatore in confezione). Parlando di fotocamera, A54 avrebbe una tripla fotocamera da 50+5+5 MP con ultra-grandangolare e macro.

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora una data di presentazione per Samsung Galaxy A54, ma il debutto è previsto a cavallo fra 2022 e 2023, a un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 470/530€.

