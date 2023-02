KugooKirin S4: il monopattino elettrico con super display torna in sconto

Un monopattino, per andar bene un po' a tutti, dev'essere sempre un misto, nelle feature, tra qualcosa di nuovo ed un'affidabilità costante. E nel caso del monopattino elettrico KugooKirin S4, questa filosofia è totalmente rispettata, considerando anche il rapporto qualità/prezzo che diventa ancora più invitante grazie alla nuova offerta con codice sconto di Geekbuying!

Codice sconto KugooKirin S4: il monopattino elettrico con super display scende di prezzo

Il nuovo KugooKirin è un mezzo di trasporto dallo stile in pieno trend con la categoria a cui appartiene. Quindi, ci troviamo davanti ad un monopattino dalle linee alleggerite ma dalla struttura metallica che permette di avere una certa stabilità. Quanto agli pneumatici, abbiamo due ruote da 10″, molto utili per il percorso urbano e per avere un'inclinazione fino a 15°.

Passando al motore, abbiamo una potenza da 350W, che grazie alla batteria da 36V/10 Ah permette di arrivare ad un'autonomia fino a 40 km. La velocità è, come sempre, fino a 25 km/h ed il carico di portata è invece fino a 100 kg. Presente anche un'utile certificazione IP45 per poter guidare il monopattino anche sotto la pioggia.

Il sistema di freni è ibrido tra elettrico e a disco sul lato posteriore. Presente sia un faro anteriore LED, sia una luce di segnalazione per i freni sul posteriore. Non manca infine un comodo e molto ampio display per monitorare il tragitto: si tratta di un pannello touch dalle dimensioni decisamente generose. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Il monopattino KugooKirin S4 torna nuovamente in offerta con codice sconto: l'occasione arriva dallo store Geekbuying, con tanto di spedizione gratis dall'Europa.

