Apple rimanda l’annuncio del visore AR/VR: presentazione al WWDC?

Il visore AR/VR di Apple potrebbe presto essere etichettato come uno dei lanci di più tribolati per l'azienda di Cupertino. Stando alle ultime indiscrezioni condivise dalle solite autorevoli fonti, Apple sarebbe stata costretta a rimandare nuovamente l'annuncio del visore Reality Pro, facendo slittare la presentazione di almeno altri due mesi.

Apple potrebbe presentare il visore AR/VR al prossimo WWDC

Stando alle ultime informazioni pubblicate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe ritardato nuovamente la presentazione del visore AR/VR il cui nome potrebbe essere “Apple Reality Pro“. L'annuncio ufficiale, come suggerisce il noto giornalista ed analista, potrebbe arrivare in occasione dell'annuale Worldwide Developer Conference (WWDC) che terrà a giugno 2023.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma il nuovo visore potrebbe guadagnarsi l'etichetta di prodotto Apple più rimandato di sempre: sono mesi infatti che si susseguono notizie e rumor sul possibile annuncio, con ritardi che continuano ad accumularsi. Vale la pena sottolineare che, essendo un prodotto totalmente nuovo, l'operazione potrebbe essere più delicata del previsto.

In precedenza, infatti, l'annuncio di Apple Reality Pro era previsto per il mese di aprile, con la WWDC indicata come palcoscenico di lancio del sistema operativo xrOS. Adesso, Apple potrebbe unificare i due annunci per mostrare al pubblico il nuovo prodotto e le sue funzioni.

I ritardi accumulati hanno permesso ai rivali di anticipare i tempi: Samsung, infatti, ha già presentato il suo nuovo visore per la realtà mista.

