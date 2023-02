Apple Reality Pro ha già un rivale: Samsung annuncia l’arrivo del suo visore AR/VR

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Samsung. Non solo perché ha visto il debutto dei suoi nuovi flagship, ma anche perché è stato fatto un annuncio che ha incuriosito un po' tutti. Il colosso coreano, infatti, ha annunciato di star lavorando ad un nuovo visore per la Realtà Mista, ed ha anche riferito che il dispositivo potrebbe essere lanciato a breve! Insomma, Samsung si sta preparando a competere con Apple e al suo tanto vociferato quanto atteso Reality Pro.

Il visore per la Realtà Mista di Samsung arriverà quest'anno

Durante il Galaxy Unpacked di ieri, evento dedicato al lancio dei nuovi smartphone Samsung della serie S23, il produttore coreano ha anche riferito di star lavorando ad un nuovo visore per la Realtà Mista. Il dispositivo è stato realizzato in collaborazione con Qualcomm e Google e viene definito un visore per la Extended Reality (XR).

Per quale motivo? Semplice. Perché con le sue tecnologie per la Realtà Virtuale e la Realtà Mista, questo visore amplierà i confini della realtà così come da noi conosciuta, come un qualcosa di piatto. Se la Realtà Virtuale ci permetterà di scoprire e vivere ambienti virtuali creati dall'uomo, una realtà con cui sarà possibile interagire in vario modo, la Realtà Aumentata applicherà a quella reale un secondo livello di interpretazione, offrendoci informazioni aggiuntive su tutto quel che ci circonda. Un esempio potrebbe essere girare per la città, fermarsi dinanzi un vecchio edificio o monumento e scoprirne il passato proprio attraverso il visore, che ci fornirà una serie di informazioni a riguardo.

Samsung ha rivelato che il nuovo visore sarà dotato di un chipset Qualcomm personalizzato, e che oltre a Google, si sta avvalendo anche della collaborazione con Meta e Microsoft per progettare il nuovo dispositivo che competerà direttamente con il Reality Pro, il primo visore per la Realtà Mista di Apple che dovrebbe debuttare proprio quest'anno.

Anche il visore di Samsung dovrebbe vedere la luce quest'anno, e lo stesso capo del progetto ha riferito che sia la piattaforma che il software hanno solo bisogno di essere perfezionati affinché il dispositivo abbia successo.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei nuovi dispositivi. Per scoprire dove acquistarli e quali sono tutte le promozioni disponibili, invece, cliccate QUI.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il