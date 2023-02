Samsung Image Clipper: quali modelli avranno l’incredibile feature

Se con Android 13 è arrivata l'estrazione del testo dalle immagini, con la One UI 5.1 arriva Image Clipper, la funzione di Samsung per estrarre soggetti dalle foto. Il suo funzionamento l'abbiamo approfondito in questo articolo: in poche parole, basta tenere premuto su una persona, un animale o un oggetto immortalato in foto per estrarlo e poterlo copia/incollare altrove, come fossero uno sticker, così come salvarlo come fosse una nuova immagine.

Samsung annuncia quali modelli riceveranno la funzione Image Clipper

Per il momento, la funzione Image Clipper è esclusiva per la One UI 5.1 pre-installata su Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra ma potrebbe non essere così per sempre. Secondo il leaker coreano GaryeonHan, la nuova feature sarà introdotta anche su altri modelli, ovvero i seguenti:

serie Galaxy S22, S21 e S20

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3 e Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3 e Z Flip 4G/5G

Si vocifera anche della possibilità che alcuni tablet Samsung possano riceverla (immagino la serie Galaxy Tab S8). Non c'è ancora niente di ufficiale, ma se e quando l'aggiornamento dell'app Galleria verrà reso disponibile anche al di fuori della serie S23 non mancheremo di farvelo sapere. Vi ricordiamo che Image Clipper non è l'unica novità della One UI 5.1: potete scoprirle tutte nel nostro articolo dedicato.

