One UI 5.1: foto migliori grazie alla nuova app Galleria

Assieme al nuovo trio di flagship della serie Galaxy S23, Samsung ha presentato ufficialmente la One UI 5.1, l'ultima declinazione della sua interfaccia proprietaria. Trattandosi di un aggiornamento mediano, cioè a cavallo fra Android 13 e 14, non è considerabile un vero e proprio major update; ciò nonostante, al suo interno sono state inserite numerose novità gradite, anche per migliorare la qualità delle foto.

Samsung rilascia l'aggiornamento One UI 5.1: ecco tutti i cambiamenti per foto e video

Abbiamo già discusso delle molteplici novità della One UI 5.1, anche in virtù della volontà di Samsung di elevare ulteriormente la qualità di foto e video dei suoi smartphone. Per esempio l'accesso rapido a Expert RAW nell'app fotografica e la sinergia con Adobe Lightroom, ma visto che l'aggiornamento riguarda anche l'app Galleria, arrivano anche nuove funzionalità al suo interno.

Quella più importante riguarda la modalità Rimasterizza, a cui abbiamo dedicato una guida apposita. Introdotta nel 2021, permette agli utenti di utilizzare le potenzialità IA per rimuovere i difetti dalle immagini presenti all'interno della galleria. Oltre ad aver aggiunto un'apposita sezione nella schermata Suggerimenti per indicare quali foto richiederebbero un intervento, sono state aggiunte tre nuove opzioni. La prima è la rimasterizzazione delle GIF, che ne aumenta la risoluzione e rimuove il rumore di compressione per migliorare la nitidezza. C'è poi la rimozione dei riflessi, molto utile per eliminare i riflessi dalle foto scattate con un vetro frapposto fra noi e il soggetto inquadrato; infine, la correzione ultra-grandangolare fa sì che dalle foto scattate con questo sensore vengano migliorate le distorsioni che sono solite ai lati dell'immagine.

Una delle aggiunte più importante si chiama Image Clipper, con cui la One UI 5.1 è in grado di estrarre soggetti da foto e video. Basta premere a lungo sul soggetto che desideriamo estrarre e l'IA la isolerà dallo sfondo, potendolo poi ricondividere altrove. Non viene specificato, ma questa funzione potrebbe essere limitata solo ai top di gamma come S23.

Più che gradita anche la funzione di ricerca migliorata, potendo inserire più termini di ricerca per foto e video. Toccando sul volto di una persona, è poi possibile trovare tutte le immagini che la contengono fra quelle in Galleria.

È stata anche migliorata la schermata delle Storie: anziché mostrarne solo una alla volta, con la One UI 5.1 è possibile fare un pinch-out sullo schermo per espandere la visualizzazione quattro storie contemporaneamente (e viceversa). Nella parte alta dello schermo, poi, è presente un riepilogo delle storie in data odierna e in altri momenti salienti dell'anno. È stata anche aggiunta la possibilità di salvare le storie preferite semplicemente cliccando sull'icona del cuore in alto a destra in modo da poterle recuperare più velocemente. La sezione Storie è stata resa anche più dinamica, visualizzate sotto forma di video simulato con tanto di filtri e musica in sottofondo.

Per i più “smanettoni”, la nuova app Galleria permette di consultare in maniera semplificata i dati EXIF. Basta fare uno swipe verso l'alto sull'immagine visualizzata per dividere la schermata e avere in bassi tutti i dettagli, potendo poi scorrere lateralmente per vederli anche sulle altre foto.

Tutte novità che troviamo pre-installate sulla serie Samsung Galaxy S23, essendo i primi ad avere la nuovissima One UI 5.1. Se voleste sapere se e quando l'aggiornamento arriverà anche sul vostro smartphone Samsung, vi invito a consultare l'articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il