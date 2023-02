Recensione BlitzWolf BW-S22: mini caricatore per maxi ricarica

Ricaricare tutti i nostri dispositivi elettronici ogni giorni è sempre più importante e farlo contemporaneamente alla massima velocità potrebbe non essere così semplice come sembra. BlitzWolf ha pensato ad un caricatore, il BW-S22, adatto proprio a questa situazione, con la possibilità di caricare due dispositivi alla massima velocità disponibile.

Recensione BlitzWolf BW-S22

Design e materiali

Il caricatore BlitzWolf BW-S22 è davvero piccolo, le dimensioni infatti sono di soltanto 77.8 x 40 x 28 millimetri. Il prodotto arriva in una confezione che lo tiene perfettamente saldo al materiale di imballaggio, in modo da evitare possibili rotture o graffi durante il trasporto. Il caricatore offre una forma cubica schiacciata, con i bordi arrotondati che ne smussano la durezza delle linee, creando un sinuoso effetto morbido.

La parte “frontale” è dotata delle due entrate USB-C che caratterizzano questo dispositivo, mentre sul “posteriore” troviamo la spina EU (la classica utilizzata anche in Italia) accompagnata da un banda di un colore nero più lucido che restituisce quasi un effetto metallizzato. Il nero satinato, invece, non è estremamente scuro, anzi, potremmo quasi parlare di un elegante grigio topo.

Hardware e prestazioni

BlitzWolf BW-S22 utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio) per convogliare la grande potenza del caricatore in un form factor dalle dimensioni davvero ridotte. Questo particolare materiale semiconduttore è molto più efficiente del comune silicio e permette di trasferire una quantità maggiore di energia ottimizzando le temperature. In questo caso, il caricatore può raggiungere facilmente una potenza erogata di 35 W senza mai surriscaldarsi, anche avendo a disposizione pochissimo spazio (se non quasi nullo) per la dissipazione.

Come appena accennato, questo caricatore è grado di raggiungere una potenza di ricarica di 35 W, quando è collegato un solo dispositivo tramite una delle due porte USB-C con Quick Charge 3.0. Quando entrambe le porte sono collegate, il caricatore raggiungerà lo stesso un output massimo di 35 W, dividendolo però in 17.5 W per un dispositivo e 17.5 W per l'altro.

Questo prodotto di BlitzWolf è perfetto per la ricarica di dispositivi come iPhone 14 o iPhone 14 Pro, così come gli iPad Pro e i MacBook Air. Il caricatore è adatto anche a smartphone come Samsung Galaxy S22 e i nuovissimi S23, e in generale a tutti quei dispositivi che richiedono 30 W o meno per la ricarica rapida.

BlitzWolf BW-S22 – Prezzo e considerazioni

BlitzWolf BW-S22 è senz'altro un ottimo prodotto. La doppia porta USB-C con QC 3.0 garantisce ottimi tempi di ricarica per entrambi i dispositivi connessi, senza incorrere in surriscaldamenti o perdite di prestazione grazie alla tecnologia GaN. Il prezzo, inoltre, è davvero ottimo: grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete farlo vostro a soli 16€, mentre di listino ne costerebbe 30€. Un'occasione da non perdere per avere sempre con voi un caricatore potente ed affidabile.

