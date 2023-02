Roborock H6 è lo storico rivale di Dyson V11 e costa la metà

Xiaomi ha stabilito dei veri e propri record nel mondo dei vacuum cleaner wireless economici, proponendo in alcuni casi anche prodotti dalla qualità costruttiva elevata ad un prezzo contenuto. Tra questi dispositivi, come non citare Roborock H6, soluzione potente e conveniente: l'aspirapolvere senza filo torna sotto i riflettori grazie ad un nuovo codice sconto dedicato (con tanto di spedizione direttamente dall'Europa).

Codice sconto Roborock H6: l'aspirapolvere senza filo torna in offerta dall'Europa

Come abbiamo accennato, la nuova aspirapolvere wireless di Xiaomi offre prestazioni di alto livello, mantenendo al contempo un costo basso. Roborock H6 può senza troppi dubbi essere paragonata alla più blasonata Dyson V11 grazie all'ottimizzazione del motore che garantisce, nella modalità Eco, una durata della batteria di circa 90 minuti. Risultato reso possibile anche dalla gestione della componentistica che porta il peso del prodotto a soli 1.4 kg.

Si tratta a tutti gli effetti di un prodotto premium che viene proposto però ad un prezzo nettamente inferiore rispetto ai competitor e che, grazie al coupon di Banggood, diventa ancor più goloso.

Per acquistare l'aspirapolvere senza filo Roborock H6 non dovrete far altro che inserire il codice sconto dedicato: in basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Inoltre date un'occhiata alla nostra recensione per farvi un'idea delle sue potenzialità!

