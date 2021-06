Kugoo, ormai, la conosciamo bene. Ci ha incuriositi con il Kirin M4 Pro, ci ha fatti innamorare con il G-Max. Immaginerete quindi che le mie aspettativa sul Kugoo S1 Plus sono alte. Ma lo sono con la consapevolezza che, questa volta, l'azienda cinese ha sfornato un monopattino elettrico economico, molto economico, che con il nostro coupon potete portarvi a casa a 270,70 euro. Ed è un prezzo assolutamente niente male che, volenti o nolenti, ha spinto il brand a dover introdurre una serie di compromessi, soprattutto rispetto ai modelli di cui abbiamo già parlato.

Ma se il Kugoo S1 Plus continua ad integrare ruote da 8”, una pedana bella spaziosa, un motore da 350w ed una batteria in grado di garantire una buona autonomia, la domanda sorge spontanea: quali sono questi compromessi che hanno permesso all'azienda di fissare il prezzo di vendita del monopattino ad una cifra decisamente abbordabile? Scopriamolo assieme.

Recensione Kugoo S1 Plus: il monopattino elettrico economico a cui non manca (quasi) niente

Unboxing

Sostanzialmente, il Kugoo S1 Plus esce dalla confezione già montato e, per questo, le dimensioni del pacco sono piuttosto ingombranti. Tutto quello che bisognerà fare sarà estrarre il monopattino elettrico dalla scatola, aprire il manubrio pieghevole e sollevare la struttura verticale. Questo è quanto.

Caratteristiche tecniche – Kugoo S1 Plus

Potenza motore: 350W (di tipo brushless);

Velocità massima: 30 km/h;

Batteria: 36V 7.5AH;

Pneumatici: da 8 pollici;

Tre modalità di guida;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d'alluminio;

Peso: 12.5 Kg;

Dimensioni da aperto: 102 x 43.5 x 104 cm;

Dimensioni da chiuso: 94.5 x 18 x 33 cm.

Design e materiali

Ammettiamolo: tra i monopattini elettrici economici, il Kugoo S1 Plus non è di certo il più bello. Poco male però, perché il suo telaio in lega di alluminio trasmette un'ottima sensazione di stabilità ed ogni particolare del monopattino è stato pensato e progettato per ottimizzarne la portabilità: pesa solo 12.5 Kg e da chiuso e decisamente compatto, anche grazie al sistema di chiusura con il quale diminuirà l'ingombro totale del prodotto e si potranno anche ripiegare le manopole del manubrio.

1 di 17

Buona la pedana, che è grande circa 53 x 15.5 cm e che garantisce il giusto spazio su cui posizionare i piedi, pessima la copertura in gomma che sì, è antiscivolo, ma non so per quale geniale ragione è stata realizzata in una colorazione estremamente chiara: e, insomma, scarpe sporche + pedana bianca = pedana sempre sporca e ricca di macchie. Nel mio sample inoltre, ho notato che questo strato in gomma antiscivolo non è perfettamente incollato sulla struttura.

Il manubrio è telescopico, quindi regolabile in altezza. Ma lo è solo in due posizioni: quella più bassa posizionerà le manopole a circa 88 cm da terra, mentre quella più alta a 105 cm. Si tratta quindi di un monopattino elettrico adatto a persone con un'altezza massima di 180/185 cm e con un peso massimo di 120 Kg. Buoni i pneumatici, che non hanno camera d'aria ma sono in gomma piena: la loro rigidità ed il diametro di 8”, li rende adatti anche a fondi stradali non uniformi.

E la scelta di utilizzare dei pneumatici pieni, è anche dovuta al fatto che il Kugoo S1 Plus integra un sistema a doppia sospensione che, tra le altre cose, è totalmente invisibile nella parte posteriore. Anteriormente è presente un tipico ammortizzatore a molla, mentre posteriormente il sistema ammortizzante è stato posizionato sotto la scocca. Il risultato è piuttosto buono, soprattutto considerando il peso (e il prezzo) del monopattino, sono dell'idea che quelli di Kugoo non avrebbero potuto fare di meglio: quando si guida il monopattino elettrico su strade irregolari, il Kugoo S1 Plus è totalmente silenzioso ed è in grado di gestire sorprendentemente bene i piccoli urti e le vibrazioni.

Sono presenti poi delle ottime luci di segnalazione. Oltre al Led anteriore, sui lati della pedana sono stati integrati dei segnalatori di colore rosso molto, molto luminosi, che si accendono ed illuminano la strada (anche di giorno) qualora si dovesse frenare.

Ottimo e molto visibile anche alla luce diretta il display: è posizionato al centro del manubrio, è a colori, e riporta tutte le informazioni più importanti, come la modalità di guida attiva, la velocità corrente, lo stato della batteria etc.

Nuovo sistema di chiusura – Kugoo S1 Plus

Se c'era una caratteristica della vecchia versione del Kugoo S1 molto criticata dagli utenti, era il suo meccanismo di chiusura. Un sistema in effetti poco funzionale, quasi al limite del ridicolo, che praticamente per tutti è risultato troppo duro da utilizzare. Ebbene, con il Kugoo S1 Plus l'azienda ha risolto il problema riprogettando il sistema di chiusura da zero e non solo eliminando questo piccolo intoppo, ma rendendolo probabilmente uno dei più comodi nella fascia di prezzo.

Per piegare il Kugoo S1 Plus bisognerà semplicemente sollevare la piccola clip di plastica che è sul lato e sollevare il monopattino assieme ad un piccolo lucchetto: in questo modo si potrà aprire o chiudere il Kugoo S1 Plus magnificamente. Anche le manopole del manubrio possono essere piegate semplicemente sbloccando i due fermi di colore rosso posti alle estremità interne: una volta sbloccati, si possono tirare le manopole e ripiegarle parallelamente all'asta telescopica.

Motore e freni

Il motore del Kugoo S1 Plus è un buon brushless da 300w, che però è stato accoppiato ad una batteria che ho trovato leggermente sottodimensionata rispetto al motore: è una 36V a 7.5Ah che, in quanto a prestazioni, è come se limitasse tutto il monopattino: verò è però, che in Italia per legge non si possono superare i 25 Km/h, quindi il problema non si pone.

E non si pone anche perché in quanto a potenza in partenza o in salita, il Kugoo S1 Plus si comporta decisamente bene ed è in grado di supportare un carico massimo di 120 Kg senza battere ciglio anche in salita: l'azienda garantisce la resistenza del motore fino alla pendenza massima del 15%, anche se devo ammettere che già verso un 8% di pendenza inizia ad avere qualche difficoltà.

La velocità massima è di 30 Km/h, e si può modificare tramite una delle tre marce disponibili (la prima ha una velocità massima limitata a 20 km/h, la seconda a 25 km/h e la terza arriva fino a 30 km/h), che però diventano difficili da gestire qualora si volessero gestire mentre si è in corsa: per modificare la modalità, è necessario premere il tasto d'accensione, che ho trovato decisamente troppo duro da utilizzare in movimento.

Oltre alla batteria, l'altro compromesso del Kugoo S1 Plus è l'assenza di un freno a disco. Il monopattino è dotato esclusivamente di un freno elettronico, controllato da una leva posizionata nel lato destro del manubrio, e un freno meccanico posizionato nel parafango. Ed anche se il freno elettronico è abbastanza efficace, in realtà i 5 metri necessari per uno stop immediato dichiarati dall'azienda, in alcuni casi potrebbero non essere del tutto veritieri.

Insomma, per le frenate immediate non è tra le soluzioni migliori. Nel sample che abbiamo ricevuto in prova, poi, il sistema frenante tende a bloccare le ruote in maniera piuttosto decisa anche con la minima pressione del tasto, rendendo la frenata decisamente poco fluida.

Autonomia della batteria

La batteria del Kugoo S1 Plus è una 7.5 Ah a 36 V di tensione che, almeno secondo quanto dichiarato dall'azienda, dovrebbe essere in grado di garantire un'autonomia massima di 30 km, in condizioni ottimali e alla modalità di marcia più lenta. Chiaramente però, nella vita le cose cambiano tantissimo: personalmente, alla massima velocità di crociera, sono riuscito ad arrivare a poco meno di 20 km di autonomia con un'unica carica. Ed è un risultato che, in fin dei conti, non è tra i peggiori: considerando il mio peso (circa 82 Kg) ed i saliscendi presenti ad Avellino, sinceramente mi aspettavo di peggio.

Nella media i tempi di ricarica: per passare dallo 0% al 100% saranno necessarie circa 4 ore e 40 minuti, utilizzando il caricabatterie con presa europea incluso nella confezione.

Prezzo, considerazioni e sconto – Kugoo S1 Plus

Il prezzo di vendita ufficiale del Kugoo S1 Plus è di 328,19 €, ma tramite il nostro coupon (che trovate nel box in basso) ve lo potreste portare a casa a 270,70 euro. Ed ammettiamolo, è una cifra più che giusta per un monopattino elettrico economico pensato per le persone che non cercano un modello super-pompato e che si muovono perlopiù in città. Oltre al prezzo decisamente conveniente, i vantaggi di questo modello derivano dal sistema di sospensioni (di una qualità decisamente sopra la media), dall'ottima guidabili e dal sistema di illuminazione efficace e funzionale.

Peccato per la scelta di inserire una batteria così piccola, che lo rende meno agevole in salita rispetto – ad esempio – allo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, e l'assenza del freno a disco. Ma, oltre questi due particolari, se volete spendere meno di 300 euro, il Kugoo S1 Plus è tra le migliori scelte che potreste fare.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Kugoo S1 Plus Acquista il Kugoo S1 Plus in sconto con il nostro coupon spedito da Europa: consegna veloce e zero oneri doganali. More Less 270.70 €

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu