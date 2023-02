Moto g13, g23 e g53 5G ora disponibili in Italia

Dopo il debutto in Italia a gennaio la nuova gamma di Motorola è finalmente disponibile all'acquisto: si tratta di Moto g13, g23 e g53 5G, un trittico di smartphone per tutte le tasche, con prezzi a partire da 189,9€. Facciamo un breve recap e andiamo a scoprire dove comprare i nuovi dispositivi.

Dove comprare Moto g13, g23 e g53 5G: ora disponibili all'acquisto in Italia

Per quanto riguarda il maggiore dei tre, Moto g53 5G è un dispositivo dal look fresco, con un ampio display dotato di punch hole ed una fotocamera principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel ed un modulo Macro Vision dedicato ai primi piani. La batteria è un'unità da 5.000 mAh, per la massima autonomia.

Anche Moto g23 è equipaggiato con una fotocamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il terminale offre un design moderno, con un corpo sottile e bordi ridotti.

Il piccolo della famiglia è Moto g13, un dispositivo essenziale ma che non si fa mancare nulla. Il look è in linea con quello dei fratelli maggiori, abbiamo un foro per la fotocamera selfie (un'unità da 8 MP), un sensore principale da 50 MP ed uno schermo HD+ da 6,52″ con refresh rate a 90 Hz.

Disponibilità e prezzi

moto g13 è disponibile nei colori Matte Charcoal, Lavender Blue, Rose Gold, al prezzo di 189,9€ mentre il modello g23 debutta in vendita in Italia nei colori Matte Charcoal, Pearl White, Steel Blue, al prezzo di 239,9€. La nostra panoramica si conclude con moto g53 5G, nei colori Ink Blue, Arctic Silver, Pale Pink, al prezzo di 249,9€.

