La crisi non passa per Xiaomi, e il 2023 sarà persino peggio

Ripercorrendo lo scorso anno, ci si accorge che Xiaomi è stato il brand più colpito dalla crisi degli smartphone che sta duramente colpendo il mercato post-pandemia. La risalita avvenuta fra 2020 e 2021 aveva illuso che il settore telefonico stesse vivendo un nuovo periodo di crescita, ma si è poi rivelata essere proprio la causa di tutti i problemi sorti negli anni successivi. Pur mantenendo fra le sue mani il gradino più basso del podio, è evidente che qualcosa non sia andato per il verso giusto nella strategia commerciale di Xiaomi, e a quanto pare questa problematica continuerà ad affliggerla anche nel 2023.

Il 2023 sarà un anno nero per Xiaomi, secondo un noto analista del settore

A dirlo è il noto analista e insider Ming-Chi Kuo, le cui previsioni affermano che Xiaomi dovrebbe andare incontro a un ulteriore calo dell'8-10%, arrivando a toccare quota 140 milioni di smartphone spediti, meno rispetto ai 150-165 milioni previsti dal mercato. Entrando nello specifico, Kuo precisa che queste stime si basano anche sullo stato attuale della compagnia, che a causa della crisi si ritroverebbe con circa 40-50 milioni di unità ferme in magazzino. Questi numeri equivalgono a 12-16 settimane di inventario, ben superiori rispetto alle 6 settimane solitamente previste per un produttore.

My latest survey indicates that Xiaomi’s smartphone shipments in 2023 may be lower than market expectations, and the current inventory of Xiaomi is as high as 12–16 weeks, meaning that the market is too optimistic about the recovery of Xiaomi/Android.https://t.co/tvgOhEyzJC — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 10, 2023

Di conseguenza, dovendo spingere per smaltire queste rimanenze, la produzione di nuovi smartphone sarebbe più bassa del solito, pari a sole 23-25 milioni di unità nel Q1 2023 e 20-23 milioni nel Q2 2023, con le previsioni che non indicano miglioramenti significativi nel Q3. L'analista fa anche presente che l'efficienza di Xiaomi nello smaltimento delle scorte sarebbe troppo bassa per poter risollevare lo stato delle cose in maniera netta, dato che i suoi prezzi più bassi della media non gli offrirebbero quel margine necessario per smaltire l'inventario con offerte varie.

Che il 2023 possa rivelarsi un'annata nuovamente negativa non lo dice soltanto Ming-Chi Kuo, ma anche altri analisti di riferimento, pertanto non ci risulta difficile crederlo, visto anche lo stato in cui continua a versare l'economia globale. Nel futuro prossimo della compagnia ci sono Xiaomi 13 e 13 Pro Global, così come l'atteso Xiaomi 13 Ultra e soprattutto l'espansione in occidente della serie Redmi Note 12, le cui vendite milionarie potrebbero non bastare a risollevare l'azienda.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il