Super promo Amazon Basics: -40% di sconto su tanti prodotti essenziali!

Arriva una nuova promozione imperdibile targata Amazon, questa volta dedicata ad una miriade di prodotti Basics: si tratta di soluzioni essenziali, che riguardano la casa, al 40% di sconto. Ovviamente non manca la spedizione Prime, sempre sinonimo di qualità!

Amazon Basics: una valanga di prodotti al 40% di sconto, ma solo per pochi giorni

Ma che cosa sono esattamente i prodotti Amazon Basics? Come il nome lascia intendere, si tratta di prodotti essenziali che riguardano articoli per la casa, cucina, cancelleria, elettronica, ricambi, accessori per il giardinaggio e altro ancora. Piatti, lenzuola, grucce, trapunte, adattatori, asciugamani, Organizer federe, tende e tanto altro ancora, tutto a marchio Amazon.

Non si tratta di prodotti tech, ma la nuova promozione è davvero ghiotta dato che permette di ottenere uno sconto del 40%: basta accedere alla pagina con tutti i prodotti che aderiscono all'iniziativa, aggiungerli nel carrello ed il gioco è fatto. Lo sconto sarà applicato direttamente al momento del check-out.

Volete scoprire tutti i prodotti Amazon Basics in promozione? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento: non dimenticate che l'iniziativa termina il 22 maggio, quindi avete a disposizione solo pochi giorni per effettuare i vostri acquisti.

Tra le ultime novità targate Amazon segnaliamo il debutto dei nuovi prodotti della linea Echo, con il modello Show 5 di 3a Gen, Auto di 2a Gen e lo smart speaker Echo Pop, soluzione nuova di zecca.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il