OPPO Reno 10 Global: la serie completa arriverà entro l’estate

Mentre siamo in ancora in attesa della versione internazionale della gamma Reno 9 (e a questo punto è chiaro che non ci sarà), spuntano novità per quanto riguarda i prossimi dispositivi in arrivo. Stando ad un noto insider sia OPPO Reno 10 che i fratelli maggiori 10 Pro e 10 Pro+ sono in programma in versione Global e il debutto potrebbe non essere poi così lontano rispetto a quello dei modelli cinesi.

OPPO Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+ Global: un leak “conferma” il periodo d'uscita

Il lancio in patria della nuova gamma Reno è fissato per il prossimo 24 maggio: manca pochissimo all'uscita ma pare proprio che l'attesa per la versione internazionale non sarà poi così snervante. Stando alle ultime inscrizioni, pare che OPPO Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+ Global saranno presentati in India entro fine giugno o al massimo a inizio luglio.

[Exclusive] All three OPPO Reno 10 series phones (Reno 10, Reno 10 Pro, Reno 10 Pro+) are coming to India as well. Expect the launch to happen by June end or in early July.

Some colour variants, however, might not launch in India.#OPPO #OPPOReno10series pic.twitter.com/2qr0GYZble — Mukul Sharma (@stufflistings) May 17, 2023

Una doppia “conferma” (ovviamente da prendere con le dovute precauzioni): l'intero trittico uscirà fuori dalla Cina e non bisognerà attendere troppo dato che la gamma dovrebbe fare capolino durante l'estate. È bene precisare che il lancio in India non significa automaticamente che vedremo i nuovi smartphone in Europa, anche se ci sono buone possibilità (spesso il mercato indiano funge da apripista per quello europeo).

Volete conoscere tutti i dettagli di OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro+ prima del debutto? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i leak e le conferme uscite finora.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il