Anche sta volta la casa cinese ha colpito nel segno: i nuovi modelli della famiglia Reno sono un concentrato di stile: belli, leggeri e adatti a qualsiasi contesto. E dopo l'evento di lancio, andiamo finalmente a scoprire dove comprare OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: tre gioielli!

OPPO Reno 9, Reno 9 Pro e Reno 9 Pro+: dove comprare i nuovi modelli della serie

Come da tradizione, la gamma Reno si rinnova con stile e potenza, ovviamente mettendo sotto i riflettori anche il comparto fotografico. Ci sono dei rimandi ai predecessori, ma nel complesso abbiamo un look stiloso, bordi curvi (su tutti i modelli), refresh rate a 120 Hz ed un mento contenuto. In termini di chipset abbiamo una commistione tra Snapdragon e Dimensity, con batterie capienti (fino a 4.700 mAh e 80W di ricarica) ed il chip MariSilicon X a supportare le fotocamera dei modelli maggiori.

La nuova serie del brand ha debuttato con il solito stile elegante e fresco, insieme a specifiche tecniche che di certo non sfigurano nemmeno nei confronti dei cuginoni della gamma Find. Volete saperne di più? Ecco dove comprare OPPO Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+ (ovviamente con un occhio al risparmio)!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, ma con ROM multilingua (il venditore riporta la presenza anche dell'Italiano) e Play Store. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 NSA: n41/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di OPPO.

