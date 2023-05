Amazon presenta Echo Pop, Echo Show 5 (3a Gen) e Echo Auto (2a Gen): tutte le novità

Arriva una nuova gamma di prodotti Echo, ben tre novità perfetti per accedere ad Alexa in modo facile ed intuitivo. Amazon ha lanciato lo smart speaker Echo Pop, soluzione nuova di zecca e dal design differente rispetto al resto della gamma, insieme alla terza generazione di Echo Show e alla seconda generazione di Echo Auto: ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo di vendita in Italia.

Amazon Echo Pop, Echo Show 5 (3 Gen) e Echo Auto (2 Gen) ufficiali in Italia: tutte le novità, tra caratteristiche e prezzo

Partiamo subito da Echo Pop, il nuovo altoparlante di Amazon. Il dispositivo è caratterizzato da un design semisferico, un suono potente e varie opzioni di colore (Lavanda e Verde Petrolio), al prezzo di 54,99€.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all'interno dell'articolo), provate a disattivare AdBlock.

L'ultimo arrivato della famiglia Echo si differenzia dal resto della gamma per un look rinnovato; lo smart speaker integra un altoparlante a diffusione anteriore in grado di offrire un suono pieno e ovviamente non manca la possibilità di interagire con Alexa per tutti i vantaggi dell'assistente Amazon.

Echo Show 5 (3a Gen) unisce la praticità d'uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto, utile per guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, effettuare videochiamate e tanto altro ancora. Il prezzo in Italia del nuovo Echo Show 5 (3a Gen) è di 109,99€.

Il nuovo modello di terza generazione è più veloce del 20% rispetto alla versione precedente ed offre un sistema di altoparlanti rinnovato (che raddoppia i bassi e offre un suono ancora più nitido).

Anche il set di microfoni è stato completamente riprogettato, in modo da offrire un'esperienza di utilizzo migliorata. Inoltre sia Echo Show 5 che Echo Pop supportano entrambi Matter.

Per concludere la carrellata di novità abbiamo Echo Auto (2a Gen), disponibile in Italia al prezzo di 69,99€. L'ultima generazione di dispositivi per l'auto si presenta con un design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all'interno dell'auto. Ovviamente si tratta di una soluzione pensata per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere, all'interno di veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Il dispositivo è dotato di cinque microfoni, in grado di identificare la voce dell'utente anche con la musica, i rumori del traffico o l'aria condizionata. Oltre a ascoltare la musica, news e podcast, effettuare chiamate, fissare un appuntamento sul calendario e tanto altro ancora, è anche possibile controllare i dispositivi smart home mentre si è in viaggio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il