Motorola RAZR Lite non esiste: parola di Evan Blass

Nelle scorse ore, Motorola ha finalmente annunciato la data di presentazione del suo prossimo smartphone pieghevole, il foldable dell'estate. Oltre al modello top si vocifera anche della presenza di una versione più economica, chiamata Motorola RAZR Lite o RAZR 40: Evan Blass è sceso in campo sostenendo che in realtà questo terminale non esiste e non è mai esistito.

Non ci sarà nessun Motorola RAZR Lite: Evan Blass mette una pietra sopra il pieghevole low budget

Come anticipato poco sopra, a giugno assisteremo al debutto del nuovo flip phone di Motorola, un pieghevole a conchiglia caratterizzato da uno schermo esterno davvero enorme. Una nota testata ha pubblicato nei giorni scorsi varie immagini del presunto Motorola RAZR Lite, dispositivo più economico in arrivo insieme al fratello maggiore RAZR 40 Ultra.

Ora Evan Blass è intervenuto per dire la sua: stando alle parole dell'insider non ci sarà nessun Motorola RAZR Lite né è mai stato in programma. Ovviamente è interessante notare che il leaker non parla di Motorola RAZR 40: proprio di recente si è aperta una diatriba sul nome del terminale, atteso non con la dicitura “Lite” ma come RAZR 40 (in contrapposizione al modello 40 Ultra).

A questo punto è lecita una domanda: nel suo tweet Evan Blass fa riferimento a entrambi i terminali oppure – furbescamente – cita il modello Lite ma omette di proposito RAZR 40 “base”? Ci sarà o no una versione economica del prossimo flagship pieghevole?

Al momento non c'è ancora una risposta definitiva: ci toccherà attendere l'evento di giugno per la conferma finale. Nel frattempo eccovi il nostro approfondimento dedicato al prossimo foldable targato Motorola.

