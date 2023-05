RAZR Lite: il flip phone low-cost nelle foto ufficiali

Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Motorola lancerà non uno bensì due flip phone, e il lancio di RAZR Lite rimarca l'intenzione di Motorola di investire tutto sui cosiddetti pieghevoli “a conchiglia”. La compagnia ha preferito non seguire le orme delle varie Samsung, OPPO e vivo, che nel catalogo dei propri pieghevoli hanno due modelli annuali: uno standard e un flip phone. In quello di Motorola esiste soltanto la seconda categoria, che poi è quella più economica, come rimarca il fatto che il monopolio di Samsung sia rappresentato per oltre metà dal suo Galaxy Z Flip.

Ecco le foto reali di RAZR Lite, il flip phone più economico che sta per lanciare Motorola

Finora le immagini render per la stampa s'erano concentrate perlopiù su Motorola RAZR 40 Ultra, il modello principale fra i due, ma adesso possiamo avere un'idea più chiara a 360° anche su RAZR Lite. E la principale differenza fra i due è ben visibile: lo schermo esterno, che rispetto al modello Ultra avrà una diagonale ben più modesta e ideata per coloro che non gli richiedono di sostituire in toto (o quasi) lo schermo principale. Funzionerà più come un second display che come un display vero e proprio, mostrando orario, data, meteo, chiamate, notifiche, riproduzione multimediale, calendario e scorciatoie del Quick Panel.

Avendo più spazio per la scocca posteriore, questa sarà realizzata in pelle vegana (anche detta ecopelle), che sarà disponibile in tre colorazioni: Verde Oliva, Viola e Crema. La sezione della cerniera è invece realizzata in metallo lucido, e permetterà di tenere piegato lo smartphone in stile Flex Mode, particolarmente utile per guardare video, scattare selfie e fare videochiamate. Tutto tace sul fronte delle specifiche, per un RAZR Lite che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.

