RAZR Pro/Lite: i flip phone Motorola hanno una data

Sin dal primo modello presentato nel 2019, Motorola ha puntato a flip phone senza compromessi per lo schermo esterno, e così sarà anche per RAZR Pro. Prima ancora dell'ultimo OPPO Find N2 Flip, lo scorso RAZR 2022 ha sottolineato l'importanza che l'ampiezza dello schermo esterno ha per un pieghevole a conchiglia; più è ampio e funzionale, meno c'è la necessità di aprire lo smartphone per interagirci, allungando la longevità dello schermo pieghevole interno. E dopo averne visto le prime immagini, adesso abbiamo anche una data di lancio per il prossimo capitolo targato Motorola, a cui si affiancherà il più modesto RAZR Lite.

Motorola prepara il lancio al pubblico dei prossimi flip phone RAZR Pro e Lite

Motorola RAZR Pro

A far trapelare l'informazione su Twitter è il leaker Max Jambor, facendoci scoprire che la data di presentazione dei due flip phone sarebbe fissata per l'1 giugno in quel di Madrid. Se così fosse, Motorola avrebbe deciso di cambiare i piani, visto che finora aveva presentati i suoi pieghevoli RAZR nel periodo di settembre/ottobre.

Motorola RAZR Lite

E il motivo potrebbe chiamarsi Galaxy Z Fold 5: se tutto andrà come previsto, il futuro flip phone Samsung arriverà ad agosto, e giocare d'anticipo porrebbe RAZR Pro come diretto rivale di Samsung. Sembra proprio che sarà una sfida a tutto schermo, visto che anche Galaxy Z Flip 5 dovrebbe avere uno schermo esterno più grande che mai, anche più di Find N2 Flip.

Per chi se lo stesse chiedendo, RAZR Pro altri non sarebbe che RAZR 40 Ultra aka RAZR+ 2023: d'altronde non sarebbe la prima volta che Motorola lancia lo stesso top di gamma con due nomi diversi, come avvenuto con Moto X40 in Cina da noi diventato Edge 40 Ultra. C'è poi RAZR Lite, che rispetto al Pro avrà uno schermo non altrettanto appagante.

Mark your calendars: #MotorolaRazrPro and #MotorolaRazrLite will launch June 1st 📆 in Madrid 📍 — Max Jambor (@MaxJmb) April 17, 2023

